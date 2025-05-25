Экспресс дня 25 мая. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Англии и Беларуси, а также в испанской Сегунде На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Минск» — «Макслайн»

Футбол. Чемпионат Беларуси

«Минск» идет на 7-м месте в таблице чемпионата Беларуси. Клуб записал в актив 14 очков по итогам девяти встреч. У «Минска» 4 победы, две ничьи и три поражения.

В последних четырех матчах «Минск» отпраздновал лишь одну викторию. 4 мая команда встречалась в гостях со «Слуцком». «Минск» одолел соперника со счетом 2:1.

«Макслайн» лидирует в таблице чемпионата Беларуси. Команда в нынешнем сезоне постарается завоевать чемпионский титул. У «Макслайна» еще не было ни одного поражения. В девяти матчах клуб одержал 7 побед и дважды сыграл вничью.

Букмекеры определили фаворита в предстоящей встрече. У «Макслайна» больше шансов на победу. Смогут ли гости завоевать три очка?

Ставка: Победа «Макслайна» за 1.58.

«Ноттингем Форест» — «Челси»

Футбол. Чемпионат Англии

«Ноттингем Форест» заметно сдал с начала апреля. В последних девяти матчах у команды были лишь три победы. Из-за этих результатов «Ноттингем Форест» опустился на 7-е место в таблице.

Тем не менее, у клуба есть шансы выступить в еврокубках в следующем сезоне. Последний тур очень важен. «Ноттингем Форест» надеется закончить чемпионат на мажорной ноте.

«Челси» в таблице АПЛ располагается в топ-5. Команда записала в актив 66 очков по итогам 37 матчей. У синих 19 побед, 9 ничьих и 9 поражений.

Прогнозы и ставки на футбол

С 20 апреля «Челси» в семи матчах уступил лишь однажды. Столичный клуб находится в отличной форме. В предстоящей встрече вряд ли будет скучный футбол. Командам по силам обменяться голами.

Ставка: Обе забьют за 1.55.

«Гранада» — «Кастельон»

Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

«Гранада» находится на 7-й позиции в таблице испанской Сегунды. Клуб набрал 62 очка по итогам 40 матчей. У «Гранады» 17 побед, 11 ничьих и 12 поражений.

В текущем месяце «Гранада» провела три встречи и выиграла один матч. 17 мая команда удачно съездила в гости к «Депортиво». Была одержана победа со счетом 3:2.

«Кастельон» находится на 16-й позиции. Команда уже не понизится в классе. В предстоящем матче у гостей нет какой-то турнирной мотивации.

«Гранада» является фаворитом. Удастся ли завоевать три очка? В матче первого круга команда в гостях одолела «Кастельон» со счетом 3:2.

Ставка: Победа «Гранады» за 1.63.

Общий коэффициент — 3.99.