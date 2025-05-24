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    «ПСЖ» — «Реймс». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция финала Кубка Франции «ПСЖ» — «Реймс»

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    «ПСЖ» и «Реймс» сыграют между собой в финале Кубка Франции сезона 2024/2025. Матч состоится в Париже на стадионе «Стад де Франс» и начнется в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    До матча

    21:57 Главный арбитр матча — Бенуа Бастьен.

    21:52 Парижский клуб нацелен на историческое достижение — требл. Чемпионство во Франции уже завоевано, до победы в Кубке страны остался всего один шаг, а уже в следующую субботу команда Луиса Энрике сыграет с «Интером» в финале Лиги Чемпионов.

    21:47 «Реймс» рискует завершить сезон в уникальной ситуации — команда все еще может завоевать Кубок Франции, получить путевку в Лигу Европы и одновременно покинуть Лигу 1. Уже на следующих выходных «красно-белым» предстоит провести ответный стыковой матч с «Мецем» после ничейного результата 1:1 в первой встрече.

    21:40 Матвей Сафонов вновь появится в стартовом составе «ПСЖ» — российский голкипер проведет свой четвертый матч с первых минут в нынешнем розыгрыше Кубка Франции.

    Стартовые составы

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    «ПСЖ»: Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Руис, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Баркола, Дембеле

    «Реймс»: Диуф, Акьеме, Окуму, Кипре, Секине, Накамура, Атангана-Эдоа, Гбане, Коне, Ито, Сибачо

    «ПСЖ»

    «ПСЖ» подходит к финалу Кубка Франции в статусе действующего обладателя трофея и самой титулованной команды в истории турнира. Парижане выигрывали Кубок 15 раз — на пять больше, чем ближайший преследователь «Марсель». В решающем матче прошлого сезона «ПСЖ» взял верх над «Лионом» (2:1) и вновь подтвердил свое доминирование на внутренней арене.

    Нынешний путь команды Луиса Энрике к финалу не был безоблачным. Уже в 1/32 финала «ПСЖ» прошел «Ланс» лишь по пенальти после ничьей 1:1. Далее парижане обыграли «Эспали-Сен-Марсель» (4:2), «Ле Ман» (2:0), разгромили «Стад Бьоршен» (7:0) и совершили камбэк в игре с «Дюнкерком» (4:2).

    Чемпионат Франции завершился на прошлой неделе, и ПСЖ снова стал чемпионом страны — это их 13-й титул и четвертый подряд. Победа в Кубке станет вторым трофеем сезона, а 31 мая в финале Лиги чемпионов против «Интера» команда может замахнуться на требл.

    «Реймс»

    «Реймс» же вышел в финал Кубка Франции впервые с 1977 года. В активе «красно-белых» два трофея — в 1950 и 1958 годах. В прошлом сезоне команда остановилась уже в 1/16 финала, уступив «Сошо».

    На пути к решающему матчу нынешнего розыгрыша подопечные Лука Элснера прошли через пять стадий, причем в трех случаях — с «Монако», «Бургуэн-Жальё» и «Анже» — судьба путевки решалась в серии пенальти. В полуфинале «Реймс» оказался сильнее «Канна».

    В чемпионате Франции клуб выступил неудачно, заняв 16-е место и попав в зону стыков. Первый матч плей-офф за выживание команда уже провела — ничья с «Мецем» на выезде (1:1).

    Личные встречи

    Команды дважды встречались между собой в завершившемся сезоне Лиги 1. В обоих матчах была зафиксирована ничья 1:1.

    В 10-ти последних играх на счету «ПСЖ» 5 побед и еще 5 раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСЖ» — «Реймс» с коэффициентом 2.02.

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