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    Магуайр: Мне нравится быть частью «Ман Юнайтед»

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    Самый дорогой защитник в истории футбола Харри Магуайр, который летом перебрался в «Ман Юнайтед» рассказал о том, что чувствует, находясь в новом клубе.

    Харри Магуайр
    Харри Магуайр

    «Мне нравится быть частью столь большого клуба. Планирую остаться здесь надолго, я подписал долгосрочный контракт. Пришел в клуб, намереваясь сократить отставание от первых двух мест в АПЛ.

    С нетерпением жду прогресса команды в будущем и хочу быть частью этого. Когда вы переходите в такой клуб, как "МЮ", хочешь играть в самых больших матчах.

    Играть в Европе — это еще один вызов. Это то, чего я с нетерпением жду, то, чем я наслаждаюсь. Хочу выступать в играх с наибольшим давлением, поэтому я перешел в один из самых больших клубов в мире. Я с нетерпением жду возможности бросить вызов себе, выступая в еврокубках», — цитирует футболиста Goal. 0

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