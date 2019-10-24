Магуайр: Мне нравится быть частью «Ман Юнайтед»

Самый дорогой защитник в истории футбола, который летом перебрался врассказал о том, что чувствует, находясь в новом клубе.

«Мне нравится быть частью столь большого клуба. Планирую остаться здесь надолго, я подписал долгосрочный контракт. Пришел в клуб, намереваясь сократить отставание от первых двух мест в АПЛ.

С нетерпением жду прогресса команды в будущем и хочу быть частью этого. Когда вы переходите в такой клуб, как "МЮ", хочешь играть в самых больших матчах.

Играть в Европе — это еще один вызов. Это то, чего я с нетерпением жду, то, чем я наслаждаюсь. Хочу выступать в играх с наибольшим давлением, поэтому я перешел в один из самых больших клубов в мире. Я с нетерпением жду возможности бросить вызов себе, выступая в еврокубках», — цитирует футболиста Goal. 0