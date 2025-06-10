Радукану — Букша. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 10 июня 2025 года

Эмма Радукану
Лучшие результаты Радукану где-то спрятались далеко за горизонтом, но она не перестает делать попытки приблизиться к нему.
Упорные тренировки позволяют немного приблизиться к своим лучшим результатам по карьере, но нахождение в первой полусотне лучших теннисисток мира — это не то, к чему стремится Эмма.
На грунте британка смогла внятно сыграть только в Риме, где она забралась аж в четвертый круг соревнований.
В игре против Букши она будет играть без какого-либо давления и при поддержке собственных болельщиков, поэтому с проходом во второй круг домашних соревнований у неё возникнуть никаких не должно.
Кристина Букша
Уровень игры Букши оставляет желать лучшего, поскольку она так и не смогла преодолеть барьер взросления и прибавить в мастерстве за врем, пока она совершала переход из юношеского тенниса во взрослый.
За этот год грунтовых соревнований испанка с молдавскими корнями не смогла продемонстрировать что-то вразумительное, поэтому её место в рейтинге явно оставляет желать лучшего.
Квалификацию лондонского турнира она провела более, чем уверенно, но в первом же круге основной сетки её будет ожидать едва ли не самое суровое испытание.
Против Радукану у Кристины будет минимум аргументов. Если она и сможет навязать Эмме борьбу, то только за счет совсем разобранной игры британки.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Радукану — 1.26, победа Букши — 3.90.
Прогноз: Радукану не оставит никаких шансов Букше.
- 1.82Томлянович — Бултер: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 1.73Джонс — Кесслер: прогноз и ставкаСегодня в 16:15
- 1.83Шрамкова — Крейчикова: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Ставка: Ф1 (-4) за 1.73.
Альтернативный прогноз: Упорной борьбы в этом поединке ждать не стоит.
Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.65.