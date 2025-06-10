Радукану — Букша. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 10 июня 2025 года

Британка Эмма Радукану и испанка Кристина Букша встретятся в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 10 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Радукану — Букша, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Эмма Радукану

Лучшие результаты Радукану где-то спрятались далеко за горизонтом, но она не перестает делать попытки приблизиться к нему.

Упорные тренировки позволяют немного приблизиться к своим лучшим результатам по карьере, но нахождение в первой полусотне лучших теннисисток мира — это не то, к чему стремится Эмма.

На грунте британка смогла внятно сыграть только в Риме, где она забралась аж в четвертый круг соревнований.

В игре против Букши она будет играть без какого-либо давления и при поддержке собственных болельщиков, поэтому с проходом во второй круг домашних соревнований у неё возникнуть никаких не должно.

Кристина Букша

Уровень игры Букши оставляет желать лучшего, поскольку она так и не смогла преодолеть барьер взросления и прибавить в мастерстве за врем, пока она совершала переход из юношеского тенниса во взрослый.

Прогнозы на теннис

За этот год грунтовых соревнований испанка с молдавскими корнями не смогла продемонстрировать что-то вразумительное, поэтому её место в рейтинге явно оставляет желать лучшего.

Квалификацию лондонского турнира она провела более, чем уверенно, но в первом же круге основной сетки её будет ожидать едва ли не самое суровое испытание.

Против Радукану у Кристины будет минимум аргументов. Если она и сможет навязать Эмме борьбу, то только за счет совсем разобранной игры британки.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Радукану — 1.26, победа Букши — 3.90.

Прогноз: Радукану не оставит никаких шансов Букше.

Ставка: Ф1 (-4) за 1.73.

Альтернативный прогноз: Упорной борьбы в этом поединке ждать не стоит.

Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.65.