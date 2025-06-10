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    У Радукану не будет проблем с выходом во второй круг

    Радукану — Букша. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 10 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Радукану — Букша
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    Эмма Радукану
    Британка Эмма Радукану и испанка Кристина Букша встретятся в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 10 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Радукану — Букша, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Эмма Радукану

    Лучшие результаты Радукану где-то спрятались далеко за горизонтом, но она не перестает делать попытки приблизиться к нему.

    Упорные тренировки позволяют немного приблизиться к своим лучшим результатам по карьере, но нахождение в первой полусотне лучших теннисисток мира — это не то, к чему стремится Эмма.

    На грунте британка смогла внятно сыграть только в Риме, где она забралась аж в четвертый круг соревнований.

    В игре против Букши она будет играть без какого-либо давления и при поддержке собственных болельщиков, поэтому с проходом во второй круг домашних соревнований у неё возникнуть никаких не должно.

    Кристина Букша

    Уровень игры Букши оставляет желать лучшего, поскольку она так и не смогла преодолеть барьер взросления и прибавить в мастерстве за врем, пока она совершала переход из юношеского тенниса во взрослый.

    Прогнозы на теннис

    За этот год грунтовых соревнований испанка с молдавскими корнями не смогла продемонстрировать что-то вразумительное, поэтому её место в рейтинге явно оставляет желать лучшего.

    Квалификацию лондонского турнира она провела более, чем уверенно, но в первом же круге основной сетки её будет ожидать едва ли не самое суровое испытание.

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    Против Радукану у Кристины будет минимум аргументов. Если она и сможет навязать Эмме борьбу, то только за счет совсем разобранной игры британки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Радукану — 1.26, победа Букши — 3.90.

    Прогноз: Радукану не оставит никаких шансов Букше.

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.73.

    Альтернативный прогноз: Упорной борьбы в этом поединке ждать не стоит.

    Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.65.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Радукану — Букша?

    Матч Радукану — Букша состоится 10 июня 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Радукану — Букша?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-4).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Радукану — Букша?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-4)» с коэффициентом у букмекеров 1.73.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Радукану — Букша?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Радукану — Букша?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Радукану — Букша: прогноз и ставка за 1.73, статистика, коэффициенты матча 10.06.202516:30. У Радукану не будет проблем с выходом во второй круг
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