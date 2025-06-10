Джонс — Кесслер. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 10 июня 2025 года

Франческа Джонс
Этот сезон у Джонс получается не таким продуктивным, как предыдущий, но даже в нем у нее имеются какие-никакие успехи.
Прямо перед стартом «Ролан Гаррос» Франческа принимала участие во фьючерсе, который проходил в столице Чехии и завоевала там титул.
В финале она легко расправилась с японкой Сибахарой, хотя Ена была второй сеяной на том соревновании.
На домашней травяной серии у Джонс неплохие шансы поправить свое положение в рейтинге, но уже в первом круг лондонских соревнований её придется играть против неуступчивой американки.
Маккартни Кесслер
Показатели Кесслер не очень убедительны в середине сезона, но локально она свой уровень держит.
На недавнем старте в Страсбурге она через квалификацию добралась до второго раунда грунтовых соревнований.
На домашнем турнире в Остине Маккартни так и вовсе добралась до финала, где проиграла только сильной Пегуле.
Против Джонс для Кесслер будет неплохая разминка с Джонс, и британка может устроить Маккартни знатную взбучку.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Джонс — 2.13, победа Кесслер — 1.73.
Прогноз: Кесслер видится более явной претенденткой на победу в этом матче.
- 1.82Томлянович — Бултер: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 1.73Радукану — Букша: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.83Шрамкова — Крейчикова: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Ставка: П2 за 1.73.
Альтернативный прогноз: Матч получится боевым, поэтому на малое количество геймов рассчитывать не стоит.
Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.35.