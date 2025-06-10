Джонс — Кесслер. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 10 июня 2025 года

Британка Франческа Джонс и американка Маккартни Кесслер встретятся в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 10 июня, начало — в 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч Джонс — Кесслер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Франческа Джонс

Этот сезон у Джонс получается не таким продуктивным, как предыдущий, но даже в нем у нее имеются какие-никакие успехи.

Прямо перед стартом «Ролан Гаррос» Франческа принимала участие во фьючерсе, который проходил в столице Чехии и завоевала там титул.

В финале она легко расправилась с японкой Сибахарой, хотя Ена была второй сеяной на том соревновании.

На домашней травяной серии у Джонс неплохие шансы поправить свое положение в рейтинге, но уже в первом круг лондонских соревнований её придется играть против неуступчивой американки.

Маккартни Кесслер

Показатели Кесслер не очень убедительны в середине сезона, но локально она свой уровень держит.

Прогнозы на теннис

На недавнем старте в Страсбурге она через квалификацию добралась до второго раунда грунтовых соревнований.

На домашнем турнире в Остине Маккартни так и вовсе добралась до финала, где проиграла только сильной Пегуле.

Против Джонс для Кесслер будет неплохая разминка с Джонс, и британка может устроить Маккартни знатную взбучку.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Джонс — 2.13, победа Кесслер — 1.73.

Прогноз: Кесслер видится более явной претенденткой на победу в этом матче.

Ставка: П2 за 1.73.

Альтернативный прогноз: Матч получится боевым, поэтому на малое количество геймов рассчитывать не стоит.

Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.35.