ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владислав ПрусовВладислав Прусов: Дешаму пора уходить из сборной Франции, у него закончились идеи Кевин Де БрёйнеДе Брёйне погасил невероятный камбек Уэльса: Бельгия еле унесла ноги от команды Беллами Эмилиано Мартинес — голкипер «Астон Виллы»Трансферный дайджест. 3 — 9 июня
  • 21:24
    • ЦСКА обыграл «Зенит» и стал чемпионом Единой лиги
  • 23:50
    • Бельгия обыграла Уэльс, Де Брейне забил победный гол
  • 23:43
    • Гол и ассист Модрича помог Хорватии разгромить Чехию в отборе на ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Кесслер справится с давлением трибун?

    Джонс — Кесслер. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 10 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Джонс — Кесслер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маккартни Кесслер
    Британка Франческа Джонс и американка Маккартни Кесслер встретятся в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 10 июня, начало — в 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч Джонс — Кесслер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Франческа Джонс

    Этот сезон у Джонс получается не таким продуктивным, как предыдущий, но даже в нем у нее имеются какие-никакие успехи.

    Прямо перед стартом «Ролан Гаррос» Франческа принимала участие во фьючерсе, который проходил в столице Чехии и завоевала там титул.

    В финале она легко расправилась с японкой Сибахарой, хотя Ена была второй сеяной на том соревновании.

    На домашней травяной серии у Джонс неплохие шансы поправить свое положение в рейтинге, но уже в первом круг лондонских соревнований её придется играть против неуступчивой американки.

    Маккартни Кесслер

    Показатели Кесслер не очень убедительны в середине сезона, но локально она свой уровень держит.

    Прогнозы на теннис

    На недавнем старте в Страсбурге она через квалификацию добралась до второго раунда грунтовых соревнований.

    На домашнем турнире в Остине Маккартни так и вовсе добралась до финала, где проиграла только сильной Пегуле.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Против Джонс для Кесслер будет неплохая разминка с Джонс, и британка может устроить Маккартни знатную взбучку.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Джонс — 2.13, победа Кесслер — 1.73.

    Прогноз: Кесслер видится более явной претенденткой на победу в этом матче.

    Ставка: П2 за 1.73.

    Альтернативный прогноз: Матч получится боевым, поэтому на малое количество геймов рассчитывать не стоит.

    Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.35.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Джонс — Кесслер?

    Матч Джонс — Кесслер состоится 10 июня 2025 года в 16:15 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Джонс — Кесслер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Джонс — Кесслер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 1.73.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Джонс — Кесслер?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Джонс — Кесслер?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

    Ещё прогнозы на спорт
    2.22
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шаповалов — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Линетт — Пера
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ван — Биррелл
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Джумхур — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Уотсон — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шнайдер — Френх
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Жанжан — Лепченко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Парри — Стойбер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Виртанен — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Снигур — Стародубцева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ли — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Энгель — Дакворт
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алис — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Джонс — Кесслер: прогноз и ставка за 1.73, статистика, коэффициенты матча 10.06.202516:15. Кесслер справится с давлением трибун?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры