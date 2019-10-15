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    Финляндия разгромила Армению в отборе Евро-2020

    Финляндия — Армения: счет матча 3:0, обзор голов

    Евро-2020 Сборная Финляндии Сборная Армении Календарь Евро-2020Прогнозы на Евро-2020
    В рамках отборочного цикла Евро-2020 сборная Финляндии играла с командой Армении в группе J.

    Пукки — автор дубля
    Пукки — автор дубля

    Хозяева одержали крупную победу со счетом 3:0.

    Дублем отметился нападающий Теему Пукки. Для 29-летнего игрока это 14-й мяч в последних 15 матчах за сборную и «Норвич» в АПЛ.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
    Финляндия — Армения — 3:0 (1:0)
    Голы: Йенсен, 31 (1:0). Пукки, 61 (2:0). Пукки, 88 (3:0)Финляндия: Храдецки, Райтала, Тойвио, Уронен, С.Вяйсянен, Кауко, Лод, Камара (Шюллер, 87), Йенсен (Похьянпало, 53), Пукки, Лаппалайнен (Сойри, 61)Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ароян, Оганесян, Ишханян, Казарян (Бабаян, 76), Овсепян, Барсегян (Езбилис, 65), Григорян (Малакян, 72), Адамян, КарапетянПредупреждения: Амбарцумян, 40. Адамян, 54. Ароян, 76

    Финны набрали 15 очков и идут вторыми в группе. У Армении в активе 10 пунктов и третье место. 0

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