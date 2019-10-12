ФНЛ: «Ротор» обыграл «Нижний Новгород», разгромная победа «Химок» и другие результаты

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    Одному из лидеров Футбольной национальной лиги «Химкам» в матче 17-го тура удалось на своем поле разгромить «Мордовию» со счетом 4:0.

    «Ротор» — «Нижний Новгород»
    «Ротор» — «Нижний Новгород»

    Дублем у победителей отметился Камран Алиев, еще по голу забили Аршак Корян и Илья Кухарчук.

    У «Химок» — 37 очков и вторая строчка в таблице ФНЛ.

    Третьим идет «Ротор» (34 очка), который в 17-м туре обыграл «Нижний Новгород» — 2:1.

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    • Три очка «Ротору» принесли Алексей Евсеев и Анзор Саная, который отличился на 95-й минуте. У гостей гол на счету Артура Сагитова.

    Другие результаты

    «Текстильщик» — «Луч» — 4:3

    «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск» — 2:2

    «Шинник» — «Чайка» — 2:3 0

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