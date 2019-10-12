ФНЛ: «Ротор» обыграл «Нижний Новгород», разгромная победа «Химок» и другие результаты

Одному из лидеров Футбольной национальной лигив матче 17-го тура удалось на своем поле разгромитьсо счетом 4:0.

Дублем у победителей отметился Камран Алиев, еще по голу забили Аршак Корян и Илья Кухарчук.

У «Химок» — 37 очков и вторая строчка в таблице ФНЛ.

Третьим идет «Ротор» (34 очка), который в 17-м туре обыграл «Нижний Новгород» — 2:1.

Три очка «Ротору» принесли Алексей Евсеев и Анзор Саная, который отличился на 95-й минуте. У гостей гол на счету Артура Сагитова.

Другие результаты

«Текстильщик» — «Луч» — 4:3

«Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск» — 2:2

«Шинник» — «Чайка» — 2:3 0