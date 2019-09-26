«Сельта» — «Эспаньол»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет на 48-й минуте открыл защитник гостей Адриа Хинер Педроса. На пятой минуте компенсированного времени Санти Мина спас хозяев от поражения.
В турнирной таблице Примеры «Сельта» (6 очков) занимает 15-е место, «Эспаньол» (5) идет 18-м.
Напомним, что «Эспаньол» — соперник ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы.
Примера. 6-й тур
«Сельта» — «Эспаньол» — 1:1 (0:0)
Голы: Педроса, 48 (0:1). Мина, 90+5 (1:1)«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Айду, Рафинья (Фернандес, 76), Суарес (Систо, 85), Лоботка (Мендес, 61), Бельтран, Аспас, Мина«Эспаньол»: Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Налду, Калеро, Педроса, Виктор Санчес, Рока (Дардер, 87), У Лэй (Пипа, 64), Кальери, Варгас (Давид Лопес, 77)Предупреждения: Калеро, 32. Лоботка, 44. Налду, 70. Пипа, 73. Виктор Санчес, 80. Кальери, 87. Аспас, 90+2