«Динамо» — «Уфа»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
LiveSport.Ru
«Динамо» с десятью очками занимает 11-е место в таблице РПЛ. В следующем туре бело-голубые сыграют дома с «Сочи».
У «Уфы» — 11 очков и девятое место. В следующем туре уфимцы примут дома «Спартак».
РПЛ. 9-й тур
«Динамо» (Москва) — «Уфа» — 0:0
«Динамо» (Москва): Лещук, Паршивлюк, Рыков, Евгеньев, Рауш, Юсупов, Нойштедтер, Филипп, Жоаузинью (Грулев, 69), Игбун, Нжи (Шиманьски, 45+1)«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Табидзе, Йокич (Терентьев, 84), Круговой, Емельянов, Фомин, Карп, Тилль (Гиоргобиани, 73), Кротов (Бизяк, 65)Предупреждения: Аликин, 25. Сухов, 71. Евгеньев, 77