«Динамо» — «Уфа»: счет матча 0:0

Московскоена своем поле сыграло вничью с(0:0) в матче 9-го тура чемпионата России.

«Динамо» с десятью очками занимает 11-е место в таблице РПЛ. В следующем туре бело-голубые сыграют дома с «Сочи».

У «Уфы» — 11 очков и девятое место. В следующем туре уфимцы примут дома «Спартак».