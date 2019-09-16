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    «Динамо» разошлось миром с «Уфой»

    «Динамо» — «Уфа»: счет матча 0:0

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    Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Уфой» (0:0) в матче 9-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Динамо» с десятью очками занимает 11-е место в таблице РПЛ. В следующем туре бело-голубые сыграют дома с «Сочи».

    У «Уфы» — 11 очков и девятое место. В следующем туре уфимцы примут дома «Спартак».

    РПЛ. 9-й тур
    «Динамо» (Москва) — «Уфа» — 0:0
    «Динамо» (Москва): Лещук, Паршивлюк, Рыков, Евгеньев, Рауш, Юсупов, Нойштедтер, Филипп, Жоаузинью (Грулев, 69), Игбун, Нжи (Шиманьски, 45+1)«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Табидзе, Йокич (Терентьев, 84), Круговой, Емельянов, Фомин, Карп, Тилль (Гиоргобиани, 73), Кротов (Бизяк, 65)Предупреждения: Аликин, 25. Сухов, 71. Евгеньев, 77
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