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    «Локомотив» не намерен сносить стадион в Черкизово

    Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе опроверг информацию о возможном сносе домашней арены клуба.

    Василий Кикнадзе
    Василий Кикнадзе

    По его словам, «красно-зеленые» обсуждают идею реконструкции арены.

    «Речь о сносе стадиона не идет и идти не может. Мы обсуждаем идею реконструкции стадиона. Понятно, что мы привыкли к тому, что наш стадион — лучший в стране.

    Понятно, что на протяжении многих лет он был прекрасным домом и для "Локомотива", и для сборной России.

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    • Понятно, что к чемпионату мира было построено множество новых стадионов, которые заставляют задуматься нас над тем, как можно было бы сделать нашу арену более комфортной, удобной и приятной для наших болельщиков. Обсуждаем и обдумываем», — цитирует Кикнадзе РИА Новости. 0

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