«Локомотив» может снести свой стадион в 2020 или 2021 году

«Локомотив» может снести свой стадион и построить на его месте новую арену. Об этом на своей странице в Telegram сообщил журналист Нобель Арустамян.

По его информации, «РЖД Арена» может быть снесена летом 2020 или 2021 года. В связи с этим «красно-зеленым» придется временно переехать на новое место, которым, вероятно, станет «ВТБ-Арена».

«Снесет ли "Локомотив" "РЖД Арену"? Клуб обсуждает серьезную реконструкцию стадиона.

"Локомотив" наконец-то всерьез занялся вопросом реконструкции "РЖД Арены". В ближайший месяц руководство клуба должно провести встречу с архитекторами и московской мэрией. От ее итогов зависит, когда именно начнутся работы в Черкизове — следующим летом или летом 2021 года.

Также "Локо" и РЖД еще в раздумьях о том, как именно обновлять стадион: реконструировать или же основательно перестроить. Вообще, в клубе и РЖД думают о сносе стадиона и возведении новой арены, но это чересчур дорогое удовольствие. Окончательное решение и бюджет будут приняты в декабре нынешнего года.

Далеко не факт, что арена обзаведется крышей над полем, о которой так мечтал Илья Геркус.

Ради работ на домашнем стадионе клуб готов сменить прописку. Ожидается, что один из ближайших двух сезонов "Локомотив" проведет на стадионе "Динамо". Переезд в Петровский парк — пока самый вероятный вариант», — написал Арустамян. 0