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    Финляндия взяла верх над Грецией, Босния разгромила Гибралтар

    Евро-2020 Сборная Греции
    Сборная Финляндии одержала домашнюю победу над командой Греции (1:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе J.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный гол забил нападающий хозяев Теэму Пукки, реализовавший пенальти на 52-й минуте.

    Финляндия набрала 12 очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы J. Греция, имея в активе четыре очка, занимает пятое место.

    В следующем туре отборочного раунда Финляндия на своем поле примет сборную Италии, а Греция дома встретится с командой Лихтенштейна.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
    Финляндия — Греция — 1:0 (0:0)
    Гол: Пукки, 52 — с пенальтиФинляндия: Храдецки, Райтала, Тойвио, Уронен, Араюри, Спарв, Лод, Камара, Пукки (Карьялайнен, 85), Сойри (Шюллер, 90+3), Туоминен (Йенсен, 87)Греция: Баркас, Папастатопулос, Торосидис (Бакакис, 70), Манолас, Стафилидис, Бухалакис, Коловос (Пелкас, 60), Курбелис, Кулурис (Павлидис, 76), Масурас, ВрусайПредупреждения: Торосидис, 39. Курбелис, 45. Спарв, 57. Пелкас, 66. Камара, 73. Павлидис, 90+2
    В другом матче группы сборная Боснии и Герцеговины на своем поле разгромила Лихтенштейн со счётом 5:0.

    Авторами голов стали полузащитники Харис Дулевич, Эдин Вишча и Амер Гояк, оформивший дубль, а также форвард Эдин Джеко.

    Босния и Герцеговина поднялась на третье место с 7 очками, Гибралтар замыкает таблицу — 0 очков.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
    Босния и Герцеговина — Лихтенштейн — 5:0 (1:0)
    Голы: Гояк, 11 (1:0). Малин, 80 — в свои ворота (2:0). Джеко, 85 (3:0). Вишча, 87 (4:0). Гояк, 89 (5:0)Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович, Шуньич (Михоевич, 25), Колашинац, Тодорович, Пьянич (Лончар, 83), Вишча, Милошевич (Дульевич, 55), Крунич, Гояк, ДжекоЛихтенштейн: Б.Бюхель, Рехштайнер, Кауфманн, Малин, Геппель, Март.Бюхель, Хаслер, Визер (Брендле, 85), Губзер (Зеле, 74), Саланович, Л.Майер (С.Вольфингер, 64)Предупреждения: Март.Бюхель, 69. Зеле, 76
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