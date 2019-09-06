Финляндия взяла верх над Грецией, Босния разгромила Гибралтар

одержала домашнюю победу над(1:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе J.

Единственный гол забил нападающий хозяев Теэму Пукки, реализовавший пенальти на 52-й минуте.

Финляндия набрала 12 очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы J. Греция, имея в активе четыре очка, занимает пятое место.

В следующем туре отборочного раунда Финляндия на своем поле примет сборную Италии, а Греция дома встретится с командой Лихтенштейна.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J Финляндия — Греция — 1:0 (0:0) Гол: Пукки, 52 — с пенальтиФинляндия: Храдецки, Райтала, Тойвио, Уронен, Араюри, Спарв, Лод, Камара, Пукки (Карьялайнен, 85), Сойри (Шюллер, 90+3), Туоминен (Йенсен, 87)Греция: Баркас, Папастатопулос, Торосидис (Бакакис, 70), Манолас, Стафилидис, Бухалакис, Коловос (Пелкас, 60), Курбелис, Кулурис (Павлидис, 76), Масурас, ВрусайПредупреждения: Торосидис, 39. Курбелис, 45. Спарв, 57. Пелкас, 66. Камара, 73. Павлидис, 90+2

В другом матче группына своем поле разгромиласо счётом 5:0.

Авторами голов стали полузащитники Харис Дулевич, Эдин Вишча и Амер Гояк, оформивший дубль, а также форвард Эдин Джеко.

Босния и Герцеговина поднялась на третье место с 7 очками, Гибралтар замыкает таблицу — 0 очков.