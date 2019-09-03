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    Шомуродов — лучший игрок РПЛ в августе

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    Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов признан лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам августа, сообщает пресс-служба лиги.

    Элдор Шомуродов
    Элдор Шомуродов

    В пяти матчах минувшего месяца 24-летний футболист сборной Узбекистана забил пять голов.

    Лучшего игрока месяца выбирали эксперты РПЛ, телеканала «Матч Премьер», а также болельщики, которые голосовали в социальной сети «Вконтакте». Все единогласно признали лучшим игроком августа Шомуродова.

    На августовскую награду также претендовали нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев (3 гола и 1 результативная передача в 5 матчах), полузащитник «Спартака» Гус Тиль (1 гол и 3 результативные передачи в 4 матчах), полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк (3 гола в 5 матчах) и защитник ЦСКА Марио Фернандес (2 гола в 5 матчах).

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