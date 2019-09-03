В пяти матчах минувшего месяца 24-летний футболист сборной Узбекистана забил пять голов.
Лучшего игрока месяца выбирали эксперты РПЛ, телеканала «Матч Премьер», а также болельщики, которые голосовали в социальной сети «Вконтакте». Все единогласно признали лучшим игроком августа Шомуродова.
На августовскую награду также претендовали нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев (3 гола и 1 результативная передача в 5 матчах), полузащитник «Спартака» Гус Тиль (1 гол и 3 результативные передачи в 4 матчах), полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк (3 гола в 5 матчах) и защитник ЦСКА Марио Фернандес (2 гола в 5 матчах).
🌟 Элдор Шомуродов — лучший игрок #РПЛ в августе!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 3 сентября 2019 г.
🙌 Эксперты РПЛ, эксперты @matchpremier и болельщики единогласно выбрали нападающего @rostovfc!
5⃣ В пяти матчах в августе Шомуродов забил пять голов!#ИгрокМесяцаРПЛ #Шомуродов pic.twitter.com/HqKKQseaHc