«Саутгемптон» — «Ман Юнайтед»: счет 1:1, обзор голов

Четвертый тур АПЛ открыл поединок. Команды провели матч на «Сент-Мэри», где судьи зафиксировали ничью 1:1. В первом тайме гости доминировали над соперником, забив красивый гол. Однако во втором тайме ситуация слегка выровнялась и хозяева этим воспользовались.

На 10 минуте матча молодой новичок «МЮ» Дэниел Джеймс поразил публику мощнейшим ударом под перекладину. Футболист ворвался в штрафную и нанес точный удар.

Убойных моментов было мало в первом тайме, игра прошла под полным контролем «красных», хоть в начале они и могли пропустить.

Во втором тайме «святые» снова начали активно, и это вылилось в преимущество во владении мячом. В итоге «МЮ» дотянул до того, что «Саутгемптон» реализовал свой второй удар в створ. На 58 минуте с подачи Дансо центрбек Вестергор головой переправил мяч в ближний угол ворот Де Хеа.

Пока что «МЮ» идет четвертым с 5 очками. Команда Сульшера сыграет в следующем туре с «Лестером». «Саутгемптон» 13-й с 4 очками. В следующий раз команда отправится к «Шеффилду».