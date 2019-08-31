«Саутгемптон» — «Ман Юнайтед»: счет 1:1, обзор голов

Уле Гуннар Сульшер и Майкл Каррик
globallookpress.com
На 10 минуте матча молодой новичок «МЮ» Дэниел Джеймс поразил публику мощнейшим ударом под перекладину. Футболист ворвался в штрафную и нанес точный удар.
Убойных моментов было мало в первом тайме, игра прошла под полным контролем «красных», хоть в начале они и могли пропустить.
Во втором тайме «святые» снова начали активно, и это вылилось в преимущество во владении мячом. В итоге «МЮ» дотянул до того, что «Саутгемптон» реализовал свой второй удар в створ. На 58 минуте с подачи Дансо центрбек Вестергор головой переправил мяч в ближний угол ворот Де Хеа.
Пока что «МЮ» идет четвертым с 5 очками. Команда Сульшера сыграет в следующем туре с «Лестером». «Саутгемптон» 13-й с 4 очками. В следующий раз команда отправится к «Шеффилду».
АПЛ. 4 тур
«Саутгемптон» — «МЮ» — (0:1) 1:1
«Саутгемптон»: Ганн, Дансо, Соареш, Беднарек, Вестергор, Буфаль (Армстронг, 71), Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Ингз (Йосида, 77), Адамс (Лонг, 62)«МЮ»: Де Хеа, Магуайр, Янг, Линделеф, Уан-Биссака, Погба, Джеймс, Мата (Матич, 68), Перейра (Лингард, 68), Мактомини (Гринвуд, 82), Рэшфорд.Голы: 0:1 — 10 Джеймс, 1:1 — 58 ВестергорПредупреждения: Дансо (19), Магуайр (40)Удаления: Дансо (73)