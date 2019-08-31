ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Где окажется Неймар?Топ-8 интриг перед закрытием трансферного окна
  • 16:36
    • «МЮ» упустил победу на «Сент-Мэри»
  • 16:08
    • «Сочи» одержал первую в своей истории победу в рамках РПЛ
  • 15:35
    • Известны претенденты на звание игрока месяца в АПЛ
  • 15:11
    • Аренда Лукаса Сантоса обойдется ЦСКА в 200 тыс евро
  • 14:37
    • Агент Игбуна ведет переговоры с несколькими клубами
    Все новости спорта

    «МЮ» упустил победу на «Сент-Мэри»

    «Саутгемптон» — «Ман Юнайтед»: счет 1:1, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Саутгемптон Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    Четвертый тур АПЛ открыл поединок «Саутгемптона» и «Манчестер Юнайтед». Команды провели матч на «Сент-Мэри», где судьи зафиксировали ничью 1:1. В первом тайме гости доминировали над соперником, забив красивый гол. Однако во втором тайме ситуация слегка выровнялась и хозяева этим воспользовались.

    Уле Гуннар Сульшер и Майкл Каррик
    Уле Гуннар Сульшер и Майкл Каррик

    На 10 минуте матча молодой новичок «МЮ» Дэниел Джеймс поразил публику мощнейшим ударом под перекладину. Футболист ворвался в штрафную и нанес точный удар.

    Убойных моментов было мало в первом тайме, игра прошла под полным контролем «красных», хоть в начале они и могли пропустить.

    Во втором тайме «святые» снова начали активно, и это вылилось в преимущество во владении мячом. В итоге «МЮ» дотянул до того, что «Саутгемптон» реализовал свой второй удар в створ. На 58 минуте с подачи Дансо центрбек Вестергор головой переправил мяч в ближний угол ворот Де Хеа.

    Пока что «МЮ» идет четвертым с 5 очками. Команда Сульшера сыграет в следующем туре с «Лестером». «Саутгемптон» 13-й с 4 очками. В следующий раз команда отправится к «Шеффилду».

    АПЛ. 4 тур
    «Саутгемптон» — «МЮ» — (0:1) 1:1
    «Саутгемптон»: Ганн, Дансо, Соареш, Беднарек, Вестергор, Буфаль (Армстронг, 71), Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Ингз (Йосида, 77), Адамс (Лонг, 62)«МЮ»: Де Хеа, Магуайр, Янг, Линделеф, Уан-Биссака, Погба, Джеймс, Мата (Матич, 68), Перейра (Лингард, 68), Мактомини (Гринвуд, 82), Рэшфорд.Голы: 0:1 — 10 Джеймс, 1:1 — 58 ВестергорПредупреждения: Дансо (19), Магуайр (40)Удаления: Дансо (73)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • По следам врага. Эмери может многому научиться у Почеттино
  • 29/08/2019 в 14:32
    •
  • Прогноз
  • «Челси» — «Шеффилд Юнайтед»
  • 2.80
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Окажет ли «Ростов» достойное сопротивление «Локомотиву»?
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Увезет ли «Герта» очки из Гельзенкирхена?
  • «Шальке 04» — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Как крупно выиграет «Бавария»?
  • «Бавария» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маурицио Сарри Футбол От работы в банке до «Ювентуса». Как Сарри начинал свой путь в футболеЭкс-подопечный Сарри рассказывает о том, каким тренер был 15 лет назад Вчера в 22:590
  • 13:56
    • «Оренбург» одержал первую победу в сезоне
  • 13:40
    • «Ман Сити» следит за 19-летним норвежцем
  • 13:26
    • Бруну Фернандеш перейдет в «Реал»
    «Краснодару» достался не лучший жребий Футбол ЦСКА обязан выигрывать группу, а «Краснодару» очень не повезлоРеакция спортивных СМИ на результаты жеребьевки Лиги Европы для российских клубов Вчера в 19:400
  • Экспресс дня

  • «Горожане» не пожалеют «чаек»
  • 3.61
    •
  • 12:54
    • Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Сочи»
  • 12:40
    • Защитник «Арсенала» перешел в «Реал Сосьедад»
  • 12:24
    • «Зенит» взял в аренду защитника «Минска»
    Роджер Федерер Теннис US Open. Победы Федерера и Серены Уильямс, вылет НисикориРезультаты матчей пятого игрового дня на Открытом чемпионате США 01:210
  • 10:05
    • «Лечче» интересуется лучшим бомбардиром РПЛ
  • 07:16
    • Медведев — в четвертом круге US Open
  • 12:09
    • «СКА-Хабаровск» выиграл в дальневосточном дерби
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие