«Лион» — «Бордо»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 4-го тура чемпионата Франциина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

В составе хозяев поля голом отметился Мемфис Депай (31-я минута). У гостей отличился Джимми Бриан (67).

На 62-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален бразильский полузащитник «Лиона» Тьяго Мендес.

«Лион» набрал семь очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице лиги 1. «Бордо», имея в активе пять очков, занимает восьмое место.

В следующем туре «Лион» в гостях сыграет против «Амьена», а «Бордо» на своем поле примет «Метц».

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Лион» 17 сентября на своем поле сыграет против «Зенита». 0