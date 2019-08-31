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    «Лион» в меньшинстве сыграл вничью с «Бордо»

    «Лион» — «Бордо»: счет матча 1:1, обзор голов

    Лига 1 Футбол Франции Бордо Лион Календарь Лиги 1
    В матче 4-го тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле сыграл вничью с «Бордо» — 1:1.

    «Лион»
    «Лион»

    В составе хозяев поля голом отметился Мемфис Депай (31-я минута). У гостей отличился Джимми Бриан (67).

    На 62-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален бразильский полузащитник «Лиона» Тьяго Мендес.

    «Лион» набрал семь очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице лиги 1. «Бордо», имея в активе пять очков, занимает восьмое место.

    В следующем туре «Лион» в гостях сыграет против «Амьена», а «Бордо» на своем поле примет «Метц».

    В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Лион» 17 сентября на своем поле сыграет против «Зенита». 0

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