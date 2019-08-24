«Осасуна» — «Эйбар»: счет матча 0:0

В матче 2-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграла вничью с— 0:0.

«Эйбар» набрал свои первые очки в сезоне и поднялся на 14-е место в таблице Примеры, а у «Осасуны» теперь 4 очка и 2-е место.

В следующем туре «Осасуна» примет «Барселону» (31 августа), а «Эйбар» в гостях сыграет с «Атлетико» (1 сентября).