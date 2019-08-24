«Осасуна» — «Эйбар»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
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«Эйбар» набрал свои первые очки в сезоне и поднялся на 14-е место в таблице Примеры, а у «Осасуны» теперь 4 очка и 2-е место.
В следующем туре «Осасуна» примет «Барселону» (31 августа), а «Эйбар» в гостях сыграет с «Атлетико» (1 сентября).
Примера. 2-й тур
«Осасуна» — «Эйбар» — 0:0
«Осасуна»: Мартинес, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Брашанац, Торрес, Монкайола, Ибаньес (Брандон, 87), Кардона (Р.Гарсия, 66), Авила (Вильяр, 81)«Эйбар»: Дмитрович, Арбилья (Педро Леон, 87), Оливейра, Техеро, Диоп, Альварес, Эскаланте, Орельяна (Экспосито, 67), Кике, Серхио Энрич (Шарлес, 63), Де БласисПредупреждения: Видаль, 11. Авила, 16. Альварес, 23. Дав.Гарсия, 29. Арбилья, 45+2. Оливейра, 65. Брашанац, 83. Шарлес, 90