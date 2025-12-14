прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.14

14 декабря в 16-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леванте» и «Вильярреал». Начало игры — в 20:30 мск.

«Леванте»

Турнирное положение: «Лягушки» пока твердо стоят на вылет. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Леванте» на 5 очков отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лягушки» уступили «Осасуне» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Сьюдад Сьесе» (1:0). А вот поединок с «Атлетиком» завершился неудачей (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Леванте» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Лягушки» нынче выглядят не лучшим образом. Команда никак не выберется со дна таблицы.

Причем «Леванте» традиционно неудачно противостоит «Вильярреалу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Лягушки» намерены зацепиться за очки.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Подводники» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Вильярреал» на 5 зачетных пунктов отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вильярреал» был бит «Копенгагеном» (2:3).

До того команда нанесла поражение «Хетафе» (2:0). А вот чуть ранее она в серии пенальти одолела скромный «Антоньяно».

При этом «Вильярреал» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Жерар Морено, Дани Парехо, Томас Парти — травмированы.

Состояние команды: «Подводники» в последних поединках смотрелись достаточно выгодно. Команда намерена закрепиться в тройке лидеров.

При этом «Вильярреал» имеет весьма симпатичный по именам состав. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Команда до последней неудачи не проигрывала 3 матча подряд. Да и атака «подводников» выглядит вполне-себе прилично!

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Подводники» попытаются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Подводники» забивают в среднем 2 гола за матч

«Леванте» в среднем пропускает фактически 2 мяча за матч

«Вильярреал» пропускает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.55 и 2.35.

Прогноз: «Подводники» способны поднатореть в плане реализации, и наверняка сразу полетят к воротам соперника.

Номинальные гости постараются подтянуться к лидеру, да и «Леванте» пропускает довольно часто.

2.14 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч «Леванте» — «Вильярреал» позволит вывести на карту выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Победа «Вильярреала» в 1 тайме за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.40 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Леванте» — «Вильярреал» позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40