«Фортуна» — «Байер»: счет матча 1:3, обзор голов

Счет в матче был отркыт на 6-й минуте — хавбек хозяев Льюис Бейкер срезал мяч в свои ворота.
На 33-й минуте чилийский полузащитник «Байера» Чарлес Арангис удвоил преимущество своей команды, а шесть минут спустя Карим Беллараби сделал счет крупным.
«Фортуна» отквитала один мяч на 82-й минуте — отличился американский хавбек Альфредо Моралес.
По итогам встречи «Фортуна» с 3 очками расположилась на восьмом месте, а «Байер» идет третьим в таблице Бундеслиги с 6 очками.
В параллельном матче «Хоффенхайм» в родных стенах добыл победу над «Вердером» — 3:2.
Еще в одном матче второго тура чемпионата Германии «Аугсбург» дома сыграл вничью с «Унионом» — 1:1.
Берлинский клуб забил свой первый мяч и набрал первые очки в высшем немецком дивизионе. В первом туре «Унион» уступил «Лейпцигу» — 0:4. 0