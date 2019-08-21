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    Федун надеется создать команду, которая до 2023 года возьмет несколько титулов

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    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему был инициатором кадровых изменений в команде этим летом.

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    «Жизнь заставила. Стало понятно, что те игроки не способны показывать быстрый, современный футбол.

    Они заточены под другую игру, все, что могли, они выплеснули в чемпионский сезон и в следующем сезоне, когда мы должны были становиться вторыми...

    Для меня сейчас, как говорят в армии, дембельский аккорд. Хочу создать команду, которая до 2023 года возьмет несколько титулов. И после этого с высоко поднятой головой могу уходить. Вот эту идею и стараюсь реализовать», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс». 0

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