Федун надеется создать команду, которая до 2023 года возьмет несколько титулов

Владелец «Спартака»рассказал, почему был инициатором кадровых изменений в команде этим летом.

«Жизнь заставила. Стало понятно, что те игроки не способны показывать быстрый, современный футбол.

Они заточены под другую игру, все, что могли, они выплеснули в чемпионский сезон и в следующем сезоне, когда мы должны были становиться вторыми...

Для меня сейчас, как говорят в армии, дембельский аккорд. Хочу создать команду, которая до 2023 года возьмет несколько титулов. И после этого с высоко поднятой головой могу уходить. Вот эту идею и стараюсь реализовать», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс». 0