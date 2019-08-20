Дрогба претендует на пост президента Федерации футбола Кот-д'Ивуара

Экс-форвард Челси и сборной Кот-д'Ивуараможет стать следующим президентом Федерации футбола страны, сообщает L’Équipe.

41-летний Дрогба подготовил необходимые документы для участия в выборах, которые пройдут в декабре.

На данный момент легендарный в прошлом футболист работает в составе исполнительного комитета местного клуба «Уильямсвилл Атлетик».

Вместе с Дрогба в выборах также будет участвовать еще один экс-игрок сборной Кот-д'Ивуара Бонавентюр Калу.

Напомним, Дрогба четыре раза становился чемпионом АПЛ в составе Челси, а также четыре раза выиграв Кубок Англии, трижды — Кубок лиги, дважды — Суперкубок Англии, а также принес Кубок Лиги чемпионов лондонцам. 0