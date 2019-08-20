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    Дрогба претендует на пост президента Федерации футбола Кот-д'Ивуара

    Футбол Англии Челси Сборная Кот-д`Ивуара
    Экс-форвард Челси и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба может стать следующим президентом Федерации футбола страны, сообщает L’Équipe.

    Дидье Дрогба
    Дидье Дрогба

    41-летний Дрогба подготовил необходимые документы для участия в выборах, которые пройдут в декабре.

    На данный момент легендарный в прошлом футболист работает в составе исполнительного комитета местного клуба «Уильямсвилл Атлетик».

    Вместе с Дрогба в выборах также будет участвовать еще один экс-игрок сборной Кот-д'Ивуара Бонавентюр Калу.

    Напомним, Дрогба четыре раза становился чемпионом АПЛ в составе Челси, а также четыре раза выиграв Кубок Англии, трижды — Кубок лиги, дважды — Суперкубок Англии, а также принес Кубок Лиги чемпионов лондонцам. 0

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