ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид ЛуисТрансферное лето АПЛ. Неожиданно лучший «Арсенал» и неубедительный «МЮ»
  • 23:58
    • «Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом матче АПЛ
  • 23:40
    • «Лион» крупно обыграл «Монако» в стартовом матче Лиги 1
  • 21:29
    • Фанат «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу
  • 20:32
    • Медведев вышел в полуфинал турнира в Монреале
  • 18:55
    • Российский велогонщик выиграл многодневку «Тур Польши»
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом матче АПЛ

    «Ливерпуль» — «Норвич»: счет матча 4:1, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Норвич Календарь АПЛ
    В матче 1-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Норвичем» со счетом 4:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 7-й минуте. Дивок Ориги вошел в штрафную «Норвича» с левого фланга атаки и прострелил низом в центр чужой штрафной, где Грант Хэнли при попытке сыграть на перехвате срезал мяч в свои ворота.

    На 19-й минуте Фирмино оказался первым на отскоке мяча в штрафной гостей и передачей низом вывел один на один Салаха по месту правого форварда, а тот уверенно низом пробил в сетку ворот.

    На 28-й минуте Салах навесил с углового с левого фланга в центр штрафной «Норвича», где ван Дейк выиграл борьбу у Льюиса и ударом головой отправил мяч точно в цель.

    На 39-й минуте голкипер «Ливерпуля» Алиссон неудачно ввел мяч в игру, у него поехала ногу. Футболист дернул мышцу и покинул поле на носилках на 39-й минуте. Вместо 26-летнего бразильца на поле появился Адриан.

    На 41-й минуте Александер-Арнольд подключился к атаке своей команды по правому флангу, навесил в центр штрафной гостей, где Дивок Ориги ударом головой отправил мяч точно в цель.

    Гол престижа «Норвич» забил на 64-й минуте. Буэндия исполнил передачу низом с правого фланга атаки в штрафную «Ливерпуля» на Пукки и тот уверенно пробил мимо голкипера в сетку ворот.

    АПЛ. 1-й тур
    «Ливерпуль» — «Норвич» — 4:1 (4:0)
    Голы: Хэнли, 7 — в свои ворота (1:0). Салах, 19 (2:0). ван Дейк, 28 (3:0). Ориги, 42 (4:0). Пукки, 64 (4:1)«Ливерпуль»: Алиссон (Адриан, 39), Александр-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Хендерсон, Фабинью, Вайналдум, Салах, Роберту Фирмину (Милнер, 86), Ориги (Мане, 74)«Норвич»: Крул, Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис, Маклин, Трибулль (Эрнандес, 70), Штиперманн (Ляйтнер, 58), Буэндия, Кантуэлл, Пукки (Дрмич, 83)Предупреждения: Ляйтнер, 60. Буэндия, 65
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Эксклюзивный Клопп. Про трансферы, чемпионскую гонку и «Ман Сити»
  • 08/08/2019 в 14:10
    •
  • Прогноз
  • «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»
  • 2.50
  • Сегодня в 14:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Чертаново» победное шествие «СКА-Хабаровск»?
  • «СКА-Хабаровск» — «Чертаново». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Борьбы будет больше, чем голов
  • «Оренбург» — «Тамбов». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Создаст ли «Вест Хэм» проблемы «Манчестер Сити»?
  • «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Краснодар» — «Порту» Футбол Краснодарская перестройка затянулась. С такой игрой «Порту» не пройти«Быки» старались, но все же проиграли «драконам» на своем поле 08/08/2019 в 00:580
  • 19:23
    • Азар получил игровой номер в «Реале»
  • 16:30
    • Гол Месси в ворота «Ливерпуля» стал лучшим по итогам сезона 2018/2019
  • 16:17
    • Филипп объяснил, почему выбрал именно «Динамо»
    Гарри Магуайр Футбол Будущее клуба. Магуайр может многое изменить в «МЮ»«Манчестер Юнайтед» не зря оформил самый дорогой трансфер защитника в истории 07/08/2019 в 20:270
  • Экспресс дня

  • Как «Ливерпуль» начнет новый сезон в АПЛ?
  • 5.17
    •
  • 00:58
    • Клопп: В течение 60 минут мы играли в классный футбол
  • 00:45
    • Гол Тюрама вывел «Боруссию» в 1/16 финала Кубка Германии
  • 00:30
    • Пукки: «Ливерпуль» — крутая команда, которая сразу наказывает за ошибки
    Фрэнк Лэмпард Футбол АПЛ 2019-2020. Новые правила и новые лицаЧто нового нас ждет в следующем сезоне английской Премьер-лиги? 06/08/2019 в 16:460
  • 15:59
    • Луис Адриано: Спасибо «Спартаку» за два незабываемых года
  • 15:49
    • Кристиан Тельо может перебраться в «Краснодар»
  • 15:19
    • ПСЖ готов платить Дибале 12 млн евро в год
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие