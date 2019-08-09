«Ливерпуль» — «Норвич»: счет матча 4:1, обзор голов

В матче 1-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 4:1.

Счет в матче был открыт на 7-й минуте. Дивок Ориги вошел в штрафную «Норвича» с левого фланга атаки и прострелил низом в центр чужой штрафной, где Грант Хэнли при попытке сыграть на перехвате срезал мяч в свои ворота.

На 19-й минуте Фирмино оказался первым на отскоке мяча в штрафной гостей и передачей низом вывел один на один Салаха по месту правого форварда, а тот уверенно низом пробил в сетку ворот.

На 28-й минуте Салах навесил с углового с левого фланга в центр штрафной «Норвича», где ван Дейк выиграл борьбу у Льюиса и ударом головой отправил мяч точно в цель.

На 39-й минуте голкипер «Ливерпуля» Алиссон неудачно ввел мяч в игру, у него поехала ногу. Футболист дернул мышцу и покинул поле на носилках на 39-й минуте. Вместо 26-летнего бразильца на поле появился Адриан.

На 41-й минуте Александер-Арнольд подключился к атаке своей команды по правому флангу, навесил в центр штрафной гостей, где Дивок Ориги ударом головой отправил мяч точно в цель.

Гол престижа «Норвич» забил на 64-й минуте. Буэндия исполнил передачу низом с правого фланга атаки в штрафную «Ливерпуля» на Пукки и тот уверенно пробил мимо голкипера в сетку ворот.