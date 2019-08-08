ЦСКА — «Заря»: счет матча 1:1, обзор голов

Софийскийсыграл вничью св первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча, которая прошла в столице Болгарии, завершилась со счетом 1:1.

«Армейцы» вышли вперед уже на 13-й минуте благодаря точному удару Эвандро да Силвы.

«Заря» восстановила паритет в концовке первого тайма, когда Владлен Юрченко реализовал пенальти.

В еще одном болгарском матче «Локомотив» в Пловдиве проиграл «Струсбуру» — 0:1.

Хозяева на 11-й минуте остались в меньшинстве из-за удаления Йосипа Томашевича. Спустя минуты французы забили гол усилиями Ламина Коне.

Ответные матчи пройдут 15 августа.

Другие результаты:

«Антверпен» — «Виктория» — 1:0

«Лудогорец» — «Нью-Сейнтс» — 5:0

«Маккаби» Тель-Авив — «Судува» — 1:2

«Фейеноорд» — «Динамо» Тбилиси — 4:0 0