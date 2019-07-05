Аргентина — Чили: где и когда смотреть онлайн матча Копа Америка

На стадионе «Коринтианс» в Сан-Паулу состоится матч за 3 место на Копа Америка между. Поединок за бронзу турнира начнется в 6 июля в 22:00 по московскому времени.

Аргентина, наверное, не могла показать свой лучший футбол. Большую часть турнира команда мучилась, поскольку в атаке у нее мало что получалось, да и в обороне были свои проблемы. Два розыгрыша подряд «бело-голубые» оказывались в финале и брали серебро. Теперь у них будет возможность побороться лишь за бронзу.

Чили неожиданно уступила Перу. Действующий чемпион, который, к слову, дважды подряд в финале выводил из игры Аргентину, имеет возможность обыграть этого соперника в третий раз. Тем более что чилийцы сейчас ни в чем не уступают аргентинцам. Так что шансы на бронзу у них тоже высокие.

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

Букмекеры четко выделили Аргентину, дав на ее победу 1.89, тогда как вероятность успеха сборной Чили оценивают коэффициентом 4.40. Проход — 1.45 и 2.85 соответственно.

На LiveSport.Ru дали прогноз на исход в матче Аргентина — Чили с коэффициентом 1.97. Также был предложен вариант с возможным тоталом поединка. Коэфф составил 1.85.

На сайте LiveCup.Run можно будет следить за изменениями в составах команд, а также за статистикой игры. Прямую трансляцию поединка проведут на телеканалах Матч ТВ и Матч Футбол. 0