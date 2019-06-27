Венесуэла — Аргентина: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки

В рамках четвертьфинала Копа Америка встретятся сборные. Матч состоится 28 июня в 22:00 по московскому времени. Место встречи — стадион «Маракана», Рио-де-Жанейро.

Венесуэла не просто так оказалась в четвертьфинале Копа Америка. Команда заслужила это путем самоотдачи и дисциплины. «Красные» показали, что они могут доставить проблемы даже Бразилии, с которой на групповой стадии они сыграли в нулевую ничью, особо не дав сопернику шансов. коллектив любит дружно выстраиваться в обороне, так что Аргентине придется нелегко.

Аргентина, хоть очень неуверенно, но все же доползла до плей-офф. Все благодаря победе над Катаром со счетом 0:2. Хотя многие думали, что один из фаворитов турнира досрочно покинет Кубок Америки. Возможно, что номинальные гости пересмотрели свои ошибки и провели работу над ними. Пока что хорошо заметно то, как «бело-голубым» тяжело дается создание голевых моментов. Это может стать проблемой в следующем матче.

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

Коэффициенты на победу составляют 6.51 и 1.59 соответственно. На проход даются такие цифры: 4.10 и 1.27.

Прогнозы на матч Венесуэла — Аргентина предлагают эксперты LiveSport.Ru. Отдельно были сделаны прогнозы на тоталы, при этом коэффициенты составляют 1.81 и 2.28.

Как всегда прямую трансляцию матча Копа Америка проведет канал Матч Футбол. С основной информацией по этому поединку также можно будет ознакомиться во время трансляции на LiveCup.Run. 0