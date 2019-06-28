Венесуэла — Аргентина. Прогноз (к. 3.75) и ставки на четвертьфинальный матч Кубка Америки 28 июня 2019 года

В пятницу состоится одна из четырех игр первой стадии плей-офф Копа Америка, в которой встретятся сборные Венесуэлы и Аргентины. За путевку в полуфинал команды будут сражаться в Рио-де-Жанейро. В 22:00 по мск прозвучит первый свисток судьи. Прогноз на Венесуэла — Аргентина.

Венесуэла

Сборная Венесуэлы уже успела зарекомендовать себя как дисциплинированная и оборонительная команда. Об этом свидетельствуют две нулевые ничьи кряду — 0:0 с Перу и 0:0 с Бразилией.

Если в матче с «Инками» «Красные» атаковали мало и не так смело, то «желто-зеленым» они противостояли более активно. В итоге забить в их ворота удалось только Боливии, но та при этом пропустила трижды — 1:3.

Тем самым подопечные Рафаэля Дудамеля сумела выйти в плей-офф со второго места в квартете. Считавшийся их главным конкурентом в борьбе за эту позицию Перу отстал на один балл.

Аргентина

Сборная Аргентины проводит тяжелый турнир, на котором не показывает той игры, которую от нее ждут. Старт вышел неудачным, ведь Лионель Месси и его коллеги проиграли Колумбии 0:2.

После этого последовала ничья с Парагваем (1:1). В этой встрече «бело-голубым» повезло, поскольку точку в игре могли поставить именно парагвайцы.

К счастью для подопечных Лионеля Скалони, они сумели выйти в плей-офф. Спасибо приглашенной на первенство команде Катара, проигравшей фавориту в последнем туре со счетом 0:2.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных гостей, коэффициент на победу которых равен 1,55, на их проход — 1,28, тогда как успех номинальных хозяев оценивается в 7,00, их проход — 3,50, а ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что Аргентина выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0