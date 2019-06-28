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    Справится ли Аргентина с Венесуэлой?

    Венесуэла — Аргентина. Прогноз (к. 3.75) и ставки на четвертьфинальный матч Кубка Америки 28 июня 2019 года

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    Прогноз на Венесуэла — Аргентина
    Аргентина с трудом вышла в плей-офф
    В пятницу состоится одна из четырех игр первой стадии плей-офф Копа Америка, в которой встретятся сборные Венесуэлы и Аргентины. За путевку в полуфинал команды будут сражаться в Рио-де-Жанейро. В 22:00 по мск прозвучит первый свисток судьи. Прогноз на Венесуэла — Аргентина.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. 1/4 финала 28 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 6.40
  • X
  • 3.80
  • 2
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    Венесуэла

    Сборная Венесуэлы уже успела зарекомендовать себя как дисциплинированная и оборонительная команда. Об этом свидетельствуют две нулевые ничьи кряду — 0:0 с Перу и 0:0 с Бразилией.

    Если в матче с «Инками» «Красные» атаковали мало и не так смело, то «желто-зеленым» они противостояли более активно. В итоге забить в их ворота удалось только Боливии, но та при этом пропустила трижды — 1:3.

    Тем самым подопечные Рафаэля Дудамеля сумела выйти в плей-офф со второго места в квартете. Считавшийся их главным конкурентом в борьбе за эту позицию Перу отстал на один балл.

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    Аргентина

    Сборная Аргентины проводит тяжелый турнир, на котором не показывает той игры, которую от нее ждут. Старт вышел неудачным, ведь Лионель Месси и его коллеги проиграли Колумбии 0:2.

    После этого последовала ничья с Парагваем (1:1). В этой встрече «бело-голубым» повезло, поскольку точку в игре могли поставить именно парагвайцы.

    К счастью для подопечных Лионеля Скалони, они сумели выйти в плей-офф. Спасибо приглашенной на первенство команде Катара, проигравшей фавориту в последнем туре со счетом 0:2.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных гостей, коэффициент на победу которых равен 1,55, на их проход — 1,28, тогда как успех номинальных хозяев оценивается в 7,00, их проход — 3,50, а ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что Аргентина выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0

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    Венесуэла — Аргентина. Прогноз (к. 3.75) и ставки на четвертьфинальный матч Кубка Америки 28 июня 2019 года. Прогноз на Венесуэла — Аргентина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.75
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