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    Эквадор — Чили: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Эквадора Сборная Чили Календарь Кубка Америки-2019
    На арене «Фонте Нова» в Сальвадоре состоится поединок 2 тура группового этапа Кубка Америки 2019 между Эквадором и Чили. Команды начнут матч в 02:00 по мск.

    Артуро Видаль
    Артуро Видаль

    Сборная Чили хоть и с проблемами, но все же разобралась со сборной Японии, выиграв 0:4. Таким образом, сейчас команда имеет одинаковую статистику с Уругваем. Еще одна победа позволит La Roja гарантировано занять место в 8-ке лучших сборных Копа Америка нынешнего сезона.

    Эквадор очень плохо показал себя в матче с Уругваем. Коллектив практически ничем не запомнился, кроме провальной игры в обороне. Еще одно фиаско поставит крест на шансах команды попасть в плей-офф. Так что в большей мере все будет зависеть от результата этого противостояния.

    Календарь и таблица Кубка Америки-2019

    4.30 дают на победу Эквадора, тогда как на Чили букмекеры предлагают 1.90. Вариант с ничьей оценивается коэффициентом 3.56.

    Два прогноза на матч Эквадор — Чили с коэффициентами 1.88 и 1.54 опубликовали эксперты сайта LiveSport.Ru.

    Прямой эфир будет на каналах Матч ТВ и Матч Футбол. Как всегда в стороне не останется сайт LiveCup.Run, который предложит собственную текстовую трансляцию поединка. 0

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