Эквадор — Чили: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки

На арене «Фонте Нова» в Сальвадоре состоится поединок 2 тура группового этапа Кубка Америки 2019 между. Команды начнут матч в 02:00 по мск.

Сборная Чили хоть и с проблемами, но все же разобралась со сборной Японии, выиграв 0:4. Таким образом, сейчас команда имеет одинаковую статистику с Уругваем. Еще одна победа позволит La Roja гарантировано занять место в 8-ке лучших сборных Копа Америка нынешнего сезона.

Эквадор очень плохо показал себя в матче с Уругваем. Коллектив практически ничем не запомнился, кроме провальной игры в обороне. Еще одно фиаско поставит крест на шансах команды попасть в плей-офф. Так что в большей мере все будет зависеть от результата этого противостояния.

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

4.30 дают на победу Эквадора, тогда как на Чили букмекеры предлагают 1.90. Вариант с ничьей оценивается коэффициентом 3.56.

Два прогноза на матч Эквадор — Чили с коэффициентами 1.88 и 1.54 опубликовали эксперты сайта LiveSport.Ru.

Прямой эфир будет на каналах Матч ТВ и Матч Футбол. Как всегда в стороне не останется сайт LiveCup.Run, который предложит собственную текстовую трансляцию поединка. 0