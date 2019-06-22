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    Чили постарается закрепиться в зоне плей-офф группы C

    Эквадор — Чили. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Копа Америка 22 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинскую Америку Прогнозы на сборную Эквадора Прогнозы на сборную Чили
    Прогноз на Эквадор — Чили
    Эдуардо Варгас
    В группе C Кубка Америки состоится поединок между командами Эквадора и Чили. Стартовый свисток прозвучит на «Фонте Нова», расположенном в Сальвадоре. Случится это в 02:00 по московскому времени. Прогноз на Эквадор — Чили.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. Группа C 22 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 1.90
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    Эквадор

    Пока что Эквадор на 3 строчке, которая позволяет команде побороться за выход в плей-офф через рейтинг третьих сборных. Однако и там у эквадорцев будет мало шансов, если они не наберут хотя бы 3 пункта.

    4:0 от Уругвая много что объяснили. «Триколорам» будет сложно противостоять соперникам, которые идут рангом повыше. Сборная Чили как раз из разряда таких соперников. В прошлой игре футболисты Эквадора проиграли по всем показателям. Вдобавок ко всему дисквалификацию получил правый крайний защитник Хосе Кинтерос.

    Календарь и таблица Кубка Америки-2019

    Вообще «желто-сине-красные» не могут выиграть в 5 последних выступлениях — 3 фиаско и 2 ничьи. В 3 прошлых матчах коллектив пропускал, причем в двух кряду как минимум трижды.

    На Кубке Америки «трехцветные» не побеждали в 4 из 5 поединков, а в двух последних играх эквадорцы терпели неудачу.

    Чили

    Несмотря на то, что Чили находится на втором месте, команда ни в чем не уступает Уругваю. На данном этапе турнира обе сборных равны, хотя уже во втором туре ситуация может измениться.

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    Действующие чемпионы продемонстрировали свой характер и сумели отгрузить в ворота японцев 4 безответных мяча. Особенно ярко выступил Эдуардо Варгас, который наряду с Фелипе Коутиньо из Бразилии и Дуваном Сапатой из Колумбии является лучшим снайпером Копа — по 2 гола у каждого.

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    • Победа над японцами стала шестой кряду в этом соревновании. Примечательно, что в 5 из 6 матчей чилийцы оформляли как минимум два забитых гола.

    Прогноз

    Вполне заслужено Эквадор считают андердогом противостояния — 4.40 дают на победу номинальных хозяев и 1.88 на успех сборной Чили. Ничья сопровождается коэффициентом 3.65.

    Как бы там ни было, но Япония доставила «красной команде» немало проблем и если бы «самураи» были немного точнее, то вполне вероятно, что сборная Чили не набрала бы 3 очка.

    Эквадор же очень беспомощно смотрелся в игре против Уругвая, оборона коллектива трещала по швам. Учитывая атакующий потенциал чилийцев, можно предположить, что они получат заветные 3 пункта. Рекомендуемый вариант — победа Чили. 0

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    Эквадор — Чили. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Копа Америка 22 июня 2019 года. Прогноз на Эквадор — Чили. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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