Эквадор — Чили. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Копа Америка 22 июня 2019 года

В группе C Кубка Америки состоится поединок между командами Эквадора и Чили. Стартовый свисток прозвучит на «Фонте Нова», расположенном в Сальвадоре. Случится это в 02:00 по московскому времени. Прогноз на Эквадор — Чили.

Эквадор

Пока что Эквадор на 3 строчке, которая позволяет команде побороться за выход в плей-офф через рейтинг третьих сборных. Однако и там у эквадорцев будет мало шансов, если они не наберут хотя бы 3 пункта.

4:0 от Уругвая много что объяснили. «Триколорам» будет сложно противостоять соперникам, которые идут рангом повыше. Сборная Чили как раз из разряда таких соперников. В прошлой игре футболисты Эквадора проиграли по всем показателям. Вдобавок ко всему дисквалификацию получил правый крайний защитник Хосе Кинтерос.

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

Вообще «желто-сине-красные» не могут выиграть в 5 последних выступлениях — 3 фиаско и 2 ничьи. В 3 прошлых матчах коллектив пропускал, причем в двух кряду как минимум трижды.

На Кубке Америки «трехцветные» не побеждали в 4 из 5 поединков, а в двух последних играх эквадорцы терпели неудачу.

Чили

Несмотря на то, что Чили находится на втором месте, команда ни в чем не уступает Уругваю. На данном этапе турнира обе сборных равны, хотя уже во втором туре ситуация может измениться.

Действующие чемпионы продемонстрировали свой характер и сумели отгрузить в ворота японцев 4 безответных мяча. Особенно ярко выступил Эдуардо Варгас, который наряду с Фелипе Коутиньо из Бразилии и Дуваном Сапатой из Колумбии является лучшим снайпером Копа — по 2 гола у каждого.

Победа над японцами стала шестой кряду в этом соревновании. Примечательно, что в 5 из 6 матчей чилийцы оформляли как минимум два забитых гола.

Прогноз

Вполне заслужено Эквадор считают андердогом противостояния — 4.40 дают на победу номинальных хозяев и 1.88 на успех сборной Чили. Ничья сопровождается коэффициентом 3.65.

Как бы там ни было, но Япония доставила «красной команде» немало проблем и если бы «самураи» были немного точнее, то вполне вероятно, что сборная Чили не набрала бы 3 очка.

Эквадор же очень беспомощно смотрелся в игре против Уругвая, оборона коллектива трещала по швам. Учитывая атакующий потенциал чилийцев, можно предположить, что они получат заветные 3 пункта. Рекомендуемый вариант — победа Чили. 0