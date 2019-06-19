Определены пары второго раунда отбора Лиги чемпионов

Первые матчи пройдут 23 и 24 июля, ответные — 30-31 июля.
Путь чемпионов
«Астана» (Казахстан)/ЧФР (Румыния) — «Маккаби» ТА (Израиль)
БАТЭ (Белоруссия)/«Пяст» (Польша) — «Линфилд» (Северная Ирландия)/«Русенборг» (Норвегия)
«Нью-Сэйнтс» (Уэльс)/победитель предварительного раунда — «Копенгаген» (Дания)
«Ференцварош» (Венгрия)/«Лудогорец» (Болгария) — «Дюделанж» (Люксембург)/«Валетта» (Мальта)
«Дандолк» (Ирландия)/«Рига» (Латвия) — «Партизани» (Албания)/«Карабах» (Азербайджан)
«Шериф» (Молдавия)/«Сабуртало» (Грузия) — «Динамо» Зг (Хорватия)
«Селтик» (Шотландия)/«Сараево» (Босния и Герцеговина) — «Нымме Калью» (Эстония)/«Шкендия» (Македония)
«Судува» (Литва)/«Црвена Звезда» (Сербия) — ХИК (Финляндия)/«Торсхавн» (Фареры)
«Слован» (Словакия)/«Сутьеска» (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр)
«Валур» (Исландия)/«Марибор» (Словения) — «Арарат-Армения» (Армения)/АИК (Швеция)
Путь претендентов
«Виктория Пльзень» (Чехия) — «Олимпиакос» (Греция)
ПСВ (Голландия) — «Базель» (Швейцария) 0