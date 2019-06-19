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    Определены пары второго раунда отбора Лиги чемпионов

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    Состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов.

    ПСВ сразится с «Базелем»
    ПСВ сразится с «Базелем»

    Первые матчи пройдут 23 и 24 июля, ответные — 30-31 июля.

    Путь чемпионов

    «Астана» (Казахстан)/ЧФР (Румыния) — «Маккаби» ТА (Израиль)

    БАТЭ (Белоруссия)/«Пяст» (Польша) — «Линфилд» (Северная Ирландия)/«Русенборг» (Норвегия)

    «Нью-Сэйнтс» (Уэльс)/победитель предварительного раунда — «Копенгаген» (Дания)

    «Ференцварош» (Венгрия)/«Лудогорец» (Болгария) — «Дюделанж» (Люксембург)/«Валетта» (Мальта)

    «Дандолк» (Ирландия)/«Рига» (Латвия) — «Партизани» (Албания)/«Карабах» (Азербайджан)

    «Шериф» (Молдавия)/«Сабуртало» (Грузия) — «Динамо» Зг (Хорватия)

    «Селтик» (Шотландия)/«Сараево» (Босния и Герцеговина) — «Нымме Калью» (Эстония)/«Шкендия» (Македония)

    «Судува» (Литва)/«Црвена Звезда» (Сербия) — ХИК (Финляндия)/«Торсхавн» (Фареры)

    «Слован» (Словакия)/«Сутьеска» (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр)

    «Валур» (Исландия)/«Марибор» (Словения) — «Арарат-Армения» (Армения)/АИК (Швеция)

    Путь претендентов

    «Виктория Пльзень» (Чехия) — «Олимпиакос» (Греция)

    ПСВ (Голландия) — «Базель» (Швейцария) 0

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