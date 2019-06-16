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    Газон «Открытие Арены» серьезно пострадал из-за концерта «Ленинграда»

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    Концерт группы «Ленинград» нанес существенный ущерб «Открытие Арене» — домашнему стадиону «Спартака».

    «Открытие Арена»
    «Открытие Арена»

    Концерт состоялся 14 июня. Поверх газона были установлены специальные защитные плиты, которые должны были предотвратить любые повреждения, Однако это не помогло сохранить примерно половину футбольной поляны.

    «Практически половина поля визуально серьезно пострадала после выступления "Ленинграда". Пока сложно делать выводы, насколько серьезен ущерб.

    Картина станет более ясной, когда свое слово скажет агроном арены», — сказал источник знакомый с ситуацией изданию «Известия».

    «Открытие Арена» — домашний стадион «Спартака». По окончании прошлого сезона «Спартак» поменял газон.

    14 июля красно-белые должны сыграть домашний поединок против «Сочи» в первом туре премьер-лиги. 0

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