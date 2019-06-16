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    Названы претенденты на награду Golden Boy

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    Издание Tuttosport на своем сайте опубликовало список претендентов из ста человек на награду Golden Boy.

    Андрей Лунин
    Андрей Лунин

    В расширенный список среди прочих вошли Браим Диас, Андрей Лунин, Винисиус Жуниор (все — «Реал»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Маттео Гендузи («Арсенал»), Кай Хавертц («Байер»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Жуан Фелиш («Бенфика») и действующий обладатель награды Маттейс де Лигт («Аякс).

    Награда Golden Boy вручается лучшему молодому игроку (до 21 года).

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