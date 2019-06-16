Названы претенденты на награду Golden Boy

Издание Tuttosport на своем сайте опубликовало список претендентов из ста человек на награду Golden Boy.

В расширенный список среди прочих вошли Браим Диас, Андрей Лунин, Винисиус Жуниор (все — «Реал»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Маттео Гендузи («Арсенал»), Кай Хавертц («Байер»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Жуан Фелиш («Бенфика») и действующий обладатель награды Маттейс де Лигт («Аякс).

Награда Golden Boy вручается лучшему молодому игроку (до 21 года).

По итогам голосования, которое продлится до октября, будет определен список финалистов из 20 человек. Победителя назовут в конце года. 0