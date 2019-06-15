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    Сборная Украины выиграла молодежный ЧМ-2019

    Украина (U20) — Корея (U20): счет матча 3:1, обзор голов

    Молодежный чемпионат мира по футболу 2019 Сборная Украины Футбол Украины Сборная Южной Кореи
    Сборная Украины одержала победу над командой Южной Кореи (3:1) в финальном матче молодежного чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте — Ли Кан Ин реализовал пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора, за фол в украинской штрафной.

    Украинцы отыгрались на 34-й минуте. Ошибка в центре корейской обороны привела к тому, что нападающий Владислав Супряга без помех получил мяч, развернулся, и с 8 метров отправил сферу в угол ворот.

    На 53-й минуте упустили корейские защитники Супрягу себе за спину, форвард вышел один на один и спокойно покатил мяч в сетку ворот.

    А на 89-й минуте полузащитник Георгий Цитаишвили в одиночку убежал от защитников, вошёл в штрафную и с левой ноги отправил мяч в дальний угол.

    Сборная Украины впервые в своей истории стала чемпионом мира U-20. Ранее команда не проходила дальше стадии 1/8 юношеских ЧМ.

    До победы над Кореей лучшим достижением «сине-желтых» был триумф на чемпионате Европы 2009 года U-19. 0

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