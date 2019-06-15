Украина (U20) — Корея (U20): счет матча 3:1, обзор голов

одержала победу над(3:1) в финальном матче молодежного чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.

Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте — Ли Кан Ин реализовал пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора, за фол в украинской штрафной.

Украинцы отыгрались на 34-й минуте. Ошибка в центре корейской обороны привела к тому, что нападающий Владислав Супряга без помех получил мяч, развернулся, и с 8 метров отправил сферу в угол ворот.

На 53-й минуте упустили корейские защитники Супрягу себе за спину, форвард вышел один на один и спокойно покатил мяч в сетку ворот.

А на 89-й минуте полузащитник Георгий Цитаишвили в одиночку убежал от защитников, вошёл в штрафную и с левой ноги отправил мяч в дальний угол.

Сборная Украины впервые в своей истории стала чемпионом мира U-20. Ранее команда не проходила дальше стадии 1/8 юношеских ЧМ.

До победы над Кореей лучшим достижением «сине-желтых» был триумф на чемпионате Европы 2009 года U-19. 0