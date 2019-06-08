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    Португалия — Нидерланды: где и когда смотреть онлайн матча финала Лиги наций УЕФА

    Лига наций УЕФА Сборная Португалии Португалия Сборная Голландии
    Воскресенье, 9 июня, город Порту. В рамках финала Лиги наций УЕФА сборная Португалии примет сборную Нидерландов. Событие состоится на арене «Драгау» и начнется в 21:45 мск.

    Маттейс де Лигт
    Маттейс де Лигт

    У сборной Португалии появился шанс заработать второй европейский трофей подряд. До сих пор хозяева выступали в Лиге наций без поражений. За 5 поединков команда одержала 3 победы и дважды сыграла вничью. Этот финал является вызовом не только для всего португальского коллектива, но и для самого Роналду. Футболист в очередной раз получит возможность доказать, что он достоин «золотого мяча».

    Голландцы уже давно не выступали в финалах каких-либо турниров, поэтому для гостей этот поединок имеет важнейшее значение. В первую очередь выступление нынешней сборной Нидерландов покажет, что голландский футбол снова возвращается в европейские топы. На турнире «оранжевые» не проигрывают уже 4 матча подряд. В любом случае они попытаются продолжить свою серию.

    Все прогнозы на футбол

    2.43 дают на победу Португалии и 3.16 — на победу Нидерландов. На победу в финале в целом букмекеры предлагают следующие коэффициенты: 1.75 и 2.15 соответственно.

    Для тех, кто любит делать ставки, предлагаются к ознакомлению прогнозы на матч Португалия — Нидерланды с коэффициентами 1.75, 1.85 и 3.25.

    Футбол 1 и Матч Футбол покажут эту игру в прямом эфире. Кроме них матч в текстовом варианте представят на сайте LiveCup.Run. 0

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