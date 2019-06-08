Португалия — Нидерланды: где и когда смотреть онлайн матча финала Лиги наций УЕФА

Воскресенье, 9 июня, город Порту. В рамках финала Лиги наций УЕФА сборнаяпримет сборную. Событие состоится на арене «Драгау» и начнется в 21:45 мск.

У сборной Португалии появился шанс заработать второй европейский трофей подряд. До сих пор хозяева выступали в Лиге наций без поражений. За 5 поединков команда одержала 3 победы и дважды сыграла вничью. Этот финал является вызовом не только для всего португальского коллектива, но и для самого Роналду. Футболист в очередной раз получит возможность доказать, что он достоин «золотого мяча».

Голландцы уже давно не выступали в финалах каких-либо турниров, поэтому для гостей этот поединок имеет важнейшее значение. В первую очередь выступление нынешней сборной Нидерландов покажет, что голландский футбол снова возвращается в европейские топы. На турнире «оранжевые» не проигрывают уже 4 матча подряд. В любом случае они попытаются продолжить свою серию.

Все прогнозы на футбол

2.43 дают на победу Португалии и 3.16 — на победу Нидерландов. На победу в финале в целом букмекеры предлагают следующие коэффициенты: 1.75 и 2.15 соответственно.

Для тех, кто любит делать ставки, предлагаются к ознакомлению прогнозы на матч Португалия — Нидерланды с коэффициентами 1.75, 1.85 и 3.25.

Футбол 1 и Матч Футбол покажут эту игру в прямом эфире. Кроме них матч в текстовом варианте представят на сайте LiveCup.Run. 0