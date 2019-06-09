Португалия — Голландия. Прогноз (к. 1.75) и ставки на финал Лиги наций 9 июня 2019 года

В воскресенье, 9 июня, сборная Португалии примет команду Голландии в рамках финала Дивизиона А Лиги наций. Матч пройдет на арене «Драгау» в Порту и начнется в 21:45 мск. Прогноз на Португалия — Голландия.

Португалия

Подопечные Фернанду Сантуша заняли первое место в своей группе Дивизиона А Лиги наций. Играя без Криштиану Роналду, португальцы ни разу не проиграли, набрали 8 очков и опередили сборные Италии (5) и Польши (2).

Начали они с двух побед — 1:0 над Италией и 3:2 над Польшей, после чего свели два матча вничью — 0:0 с итальянцами и 1:1 с поляками.

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Весной сборная Португалии провела два отборочных матча Евро-2020. В марте португальцы на своем поле разошлись миром с Украиной (0:0) и поделили очки с Сербией (1:1).

Если против украинцев Роналду отыграл весь матч, то во встрече с Сербией он получил травму на исходе получаса игры.

В полуфинале Лиги наций сборная Португалии со счетом 3:1 обыграла Швейцарию. Все три мяча на свой счет записал Роналду, два из них — на последних минутах. Пропустили португальцы с сомнительного пенальти.

Голландия

Хотя фаворитами группы Лиги наций в которую попали подопечные Рональда Кумана, изначально считались конкуренты — действующий и бывший чемпионы мира Франция и Германия, в полуфинал вышли «оранье».

После поражения от Франции (1:2) голландцы сумели выиграть дома Германию со счетом 3:0. В ответной игре с «трехцветными» удалось обыграть подопечных Дешама со счетом 2:0.

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Второй поединок против немцев закончился вничью (2:2). Кроме того, Голландия успела провести контрольный матч с Бельгией (1:1).

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В марте, в отборе Евро-2020, сборная Голландии на своем поле разгромила Белоруссию (4:0) и проиграла команде Германии (2:3), пропустив на последних минутах.

В полуфинале голландцам понадобилось 120 минут, чтобы одолеть Англию со счетом 3:1. Привезя пенальти в свои ворота в первом тайме, голландцы сравняли счет во втором, перевели игру в экстра-таймы, где перебегали и дожали англичан.

В 2018 голу Португалия и Голландия провели контрольный матч — «оранье» выиграли со счетом 3:0.

Прогноз

Букмекеры считают Португалию фаворитом матча. На победу команды хозяев в основное время дается коэффициент 2,45, тогда как на ничью — 3,25, а на успех Швейцарии — 3,05.

На победу Португалии в финале Лиги наций дается коэффициент 1,75, а за успех Голландии дают 2,10.

Португальцы затратили меньше сил в полуфинале и получили больше времени на отдых, к тому же они играют дома. Прогнозируем, что трофей Лиги наций достанется Португалии.

Полуфиналы получились результативными, и как бы португальцы не стремились засушить игру, Голландия вряд ли позволит им сделать это. Интересны варианты «Обе забьют» за 1,80 и «Португалия откроет счет» за 1,90. 0