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    Польша победила Северную Македонию в матче отбора на Евро-2020

    Евро-2020 Сборная Польши Сборная Австрии Сборная Словении
    Сборная Польши одержала гостевую победу над национальной командой Северной Македонии (1:0) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе G.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный гол на 47-й минуте забил Кшиштоф Пентек.

    В параллельном матче сборная Австрии одержала победу над командой Словении (1:0). Единственный мяч на счету Гвидо Бургшталлера, отличившегося на 74-й минуте.

    Австрийцы одержали первую победу на турнире после поражений в стартовых двух турах

    В третьем матче группы G сборная Израиля забила три безответных гола в ворота команды Латвии. Хет-трик оформил Эран Захави (9-я, 59-я и 80-я минуты).

    Сборная Польши лидирует в группе G, набрав 9 очков после трех туров. На второй строчке располагается Израиль, Австрия поднялась с пятой на четвертую позицию. 0

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