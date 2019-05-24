Сборная Украины победила команду США на молодежном ЧМ-2019

Фрагмент матча
fifa.com
Счет в матче на 26-й минуте открыл хавбек украинцев Сергей Булеца. Но на 32-й минуте полузащитник Брандон Сервания сравнял счет.
Победный гол на 51-й минуте забил защитник украинской молодежки Денис Попов.
Украина делит с Нигерией первую строчку группы D.
В параллельной встрече группы С сборная Уругвая победила Норвегию со счетом 2:1.
Мячи в этой встрече забили Нуньес Дарвин (21-я минута), Хинелья Франсиско (29) и Брайан Родригес (87).
Единственный гол норвежцев забил на 47-й минуте Кристиан Борхгревинк.
Уругвай делит первое место в группе C с командой Новой Зеландии. 0