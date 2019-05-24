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    Сборная Украины победила команду США на молодежном ЧМ-2019

    Молодежный чемпионат мира по футболу 2019 Сборная Украины Футбол Украины Сборная США Сборная Уругвая
    Молодежная команда Украины одержала победу над сборной США (2:1) в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу (U-20).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 26-й минуте открыл хавбек украинцев Сергей Булеца. Но на 32-й минуте полузащитник Брандон Сервания сравнял счет.

    Победный гол на 51-й минуте забил защитник украинской молодежки Денис Попов.

    Украина делит с Нигерией первую строчку группы D.

    В параллельной встрече группы С сборная Уругвая победила Норвегию со счетом 2:1.

    Мячи в этой встрече забили Нуньес Дарвин (21-я минута), Хинелья Франсиско (29) и Брайан Родригес (87).

    Единственный гол норвежцев забил на 47-й минуте Кристиан Борхгревинк.

    Уругвай делит первое место в группе C с командой Новой Зеландии. 0

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