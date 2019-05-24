Нигерия разгромила Катар на молодежном ЧМ-2019

Фрагмент матча
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Мячи в этом матче забили Максвелл Эффьом (12-я минута), Окечукву Оффия (24), Айотомива Деле-Баширу (68) и Алиу Оласунканми (74).
Команда Нигерии заняла первое место в группе D.
В параллельной встрече группы С сборная Новой Зеландии обыграла Гондурас со счетом 5:0.
На 8-й минуте матча Диего Дарвин забил гол в свои ворота. Дубль на свой счет записал Уэйн Бен (18-я и 27-я минута). Забитым мячом также отметились Сарпит Сингх (51) и Мэттью Конрой (90+2).
По итогам этого матча команда Новой Зеландии возглавила группу С, набрав три очка. 0