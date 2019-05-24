ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Себастьян СотоСебастьян Сото покинул дом в 15 лет. Все ради осуществления футбольной мечты
  • 19:37
    • Федун: Лимит «8+17» в заявке — этой схеме альтернативы нет
  • 18:29
    • Смолов — приоритетная трансферная цель «Динамо»
  • 18:07
    • «МЮ» контактирует с представителями Гризманна
  • 17:53
    • «Ак Барс» усилился лучшим вратарем чемпионата Швеции
  • 17:11
    • Акинфеев намерен играть в ЦСКА как минимум до истечения контракта
    Все новости спорта

    Нигерия разгромила Катар на молодежном ЧМ-2019

    Молодежный чемпионат мира по футболу 2019 Сборная Нигерии Сборная Катара Сборная Новой Зеландии
    Молодежная сборная Нигерии обыграла команду Катара (4:0) в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу (U-20).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Мячи в этом матче забили Максвелл Эффьом (12-я минута), Окечукву Оффия (24), Айотомива Деле-Баширу (68) и Алиу Оласунканми (74).

    Команда Нигерии заняла первое место в группе D.

    В параллельной встрече группы С сборная Новой Зеландии обыграла Гондурас со счетом 5:0.

    На 8-й минуте матча Диего Дарвин забил гол в свои ворота. Дубль на свой счет записал Уэйн Бен (18-я и 27-я минута). Забитым мячом также отметились Сарпит Сингх (51) и Мэттью Конрой (90+2).

    По итогам этого матча команда Новой Зеландии возглавила группу С, набрав три очка. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Молодежный ЧМ-2019: Поддержит ли Франция успех главной сборной?
  • 22/05/2019 в 05:03
    •
  • Прогноз
  • Уругвай U20 — Норвегия U20
  • 1.87
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уругвай и Норвегия много на забьют
  • Уругвай U20 — Норвегия U20. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Как стартуют Украина и США на молодежном ЧМ?
  • Украина U20 — США U20. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Закончит ли ПСЖ сезон на победной ноте?
  • «Реймс» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол «Манчестер Сити» — величайшая команда в истории АПЛИ дело далеко не только в результатах Вчера в 23:010
  • 12:26
    • «Бавария» готовит предложение «Ман Сити» по Сане
  • 12:14
    • Липпи повторно возглавил сборную Китая
  • 11:44
    • IIHF утвердил проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге
    Артем Анисимов Хоккей Неудержимые! Россия прошла США на Чемпионате мираОбыграв США в четвертьфинале Чемпионата мира по хоккею (4:3), сборная России вступает в борьбу за медали турнира Вчера в 19:370
  • Экспресс дня

  • ПСЖ и «Монако» бесцельно завершают сезон
  • 4.82
    •
  • 20:57
    • Нигерия разгромила Катар на молодежном ЧМ-2019
  • 20:43
    • Ватутин: К Итудису есть реальный интерес со стороны команд НБА
  • 20:30
    • Акинфеев: Матч с Хорватией по накалу и эмоциям превзошел матч с Испанией
    Диего Симеоне Футбол Лето перемен. Как Симеоне перестроить «Атлетико»?Как «Атлетико Мадрид» может справиться с потерей ряда ключевых игроков Вчера в 21:060
  • 11:27
    • «Локомотив» начнет переговоры по трансферу Сорокина
  • 09:26
    • «Боруссии» Д нужен форвард «Ювентуса»
  • 20:13
    • Виллаш-Боаш может возглавить «Марсель»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие