Нигерия разгромила Катар на молодежном ЧМ-2019

обыграла(4:0) в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу (U-20).

Мячи в этом матче забили Максвелл Эффьом (12-я минута), Окечукву Оффия (24), Айотомива Деле-Баширу (68) и Алиу Оласунканми (74).

Команда Нигерии заняла первое место в группе D.

В параллельной встрече группы С сборная Новой Зеландии обыграла Гондурас со счетом 5:0.

На 8-й минуте матча Диего Дарвин забил гол в свои ворота. Дубль на свой счет записал Уэйн Бен (18-я и 27-я минута). Забитым мячом также отметились Сарпит Сингх (51) и Мэттью Конрой (90+2).

По итогам этого матча команда Новой Зеландии возглавила группу С, набрав три очка. 0