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    Бакайоко выступил с заявлением о конфликте с Гаттузо

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    Полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко утверждает, что не отказывался выходить на замену в матче с «Болоньей».

    Тьемуэ Бакайоко
    Тьемуэ Бакайоко

    Ранее появилась информация, что француз отказался выходить на поле и оскорбил главного тренера Дженнаро Гаттузо.

    «Обо мне в СМИ говорят уже несколько недель, но я решил молчать и просто продолжать работать. Однако то, что произошло сегодня вечером, и интерпретация, которую СМИ пытаются дать, заставили меня немедленно отреагировать, потому что я не согласен с тем, что меня изображают игроком, который отказывается выходить на поле, когда тренер его просит, и который не уважает клуб и одноклубников.

    Даже когда я начинал игру на скамейке запасных, то готов был отдать всего себя на 200%, даже если бы мне пришлось играть только 5 минут. Когда Лукас Билья оказался на газоне, меня попросили подготовиться, если потребуется замена, поэтому я сразу пошел разогреваться.

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    • Ушло на это максимум 2-3 минуты. Затем я вернулся на скамейку... В этот момент тренер неожиданно обратился ко мне. Я никогда не отказывался выходить на поле», — написал Бакайоко на своей странице в Instagram. 0

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