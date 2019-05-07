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    Гаттузо пообещал поговорить с Бакайоко «на своем языке» без телекамер

    Милан Болонья Серия A Футбол Италии Между тем Скандалы Календарь Серии А
    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал о конфликте с французским полузащитником Тьемуэ Бакайоко, отказавшимся выходить на замену в матче против «Болоньи».

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    «Я сказал Бакайоко, чтобы он разминался, но ему нужно было больше времени, и поэтому я отправил на поле Маури.

    Я раньше сам несколько раз посылал тренеров в ту сторону, куда меня теперь отправил он. Но самое важное у нас — это "Милан", мы не должны допускать неуважение к игрокам и цветам клуба.

  • У Бакайоко возник конфликт с Гаттузо во время матча с «Болоньей»
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    • Посмотрим, что будет, когда мы окажемся наедине. В раздевалке я поговорю с ним один на один на моем языке, который не должен звучать на телевидении или перед журналистами», — приводит слова Гаттузо La Gazzetta dello Sport. 0

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