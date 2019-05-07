Гаттузо пообещал поговорить с Бакайоко «на своем языке» без телекамер

Главный тренер «Милана»рассказал о конфликте с французским полузащитником, отказавшимся выходить на замену в матче против «Болоньи».

«Я сказал Бакайоко, чтобы он разминался, но ему нужно было больше времени, и поэтому я отправил на поле Маури.

Я раньше сам несколько раз посылал тренеров в ту сторону, куда меня теперь отправил он. Но самое важное у нас — это "Милан", мы не должны допускать неуважение к игрокам и цветам клуба.

Посмотрим, что будет, когда мы окажемся наедине. В раздевалке я поговорю с ним один на один на моем языке, который не должен звучать на телевидении или перед журналистами», — приводит слова Гаттузо La Gazzetta dello Sport. 0