«Спартак» удалил оскорбительную для болельщиков статью со своего сайта

На официальном сайте «Спартака» в разделе «Пресса о нас» появился материал оскорбительного для болельщиков характера, который вскоре был удален.

Автор статьи, изначально размещенной на портале bobsoccer.ru, раскритиковал фанатов «красно-белых», которые расклеили в Москве афиши фильма «Фантастические твари», на которых были изображены владелец клуба Леонид Федун, вице-президент Наиль Измайлов, а также футболисты Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров.

В московском клубе решили извиниться за публикацию материала, подчеркнув, что его разместил неизвестный.

«Уважаемые болельщики! Сегодня на официальном сайте клуба в разделе "Пресса о нас" появился материал оскорбительного характера.

Сайт неизменно публиковал и будет публиковать исключительно мнения профессиональных журналистов. Сегодняшний текст был опубликован неизвестным, получившим доступ к администрированию сайта.

Ведется внутреннее расследование. Пресс-служба приносит свои извинения!» — говорится в сообщении. 0