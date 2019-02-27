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    «Спартак» удалил оскорбительную для болельщиков статью со своего сайта

    Спартак Футбол России Между тем Скандалы
    На официальном сайте «Спартака» в разделе «Пресса о нас» появился материал оскорбительного для болельщиков характера, который вскоре был удален.

    Болельщики «Спартака»
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    Автор статьи, изначально размещенной на портале bobsoccer.ru, раскритиковал фанатов «красно-белых», которые расклеили в Москве афиши фильма «Фантастические твари», на которых были изображены владелец клуба Леонид Федун, вице-президент Наиль Измайлов, а также футболисты Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров.

    В московском клубе решили извиниться за публикацию материала, подчеркнув, что его разместил неизвестный.

    «Уважаемые болельщики! Сегодня на официальном сайте клуба в разделе "Пресса о нас" появился материал оскорбительного характера.

    Сайт неизменно публиковал и будет публиковать исключительно мнения профессиональных журналистов. Сегодняшний текст был опубликован неизвестным, получившим доступ к администрированию сайта.

    Ведется внутреннее расследование. Пресс-служба приносит свои извинения!» — говорится в сообщении. 0

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