ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марк-Андре тер СтегенСборная самых недооцененных игроков Лиги чемпионов
  • 22:46
    • ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ
  • 22:23
    • Зинченко остался в запасе «МанСити» на матч с «Шальке»
  • 22:11
    • Гризманн и Коста сыграют в атаке «Атлетико» против «Ювентуса»
  • 21:57
    • «Севилья» победила «Лацио» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы
  • 20:55
    • Шведка Эберг выиграла индивидуальную гонку на ЧЕ-2019, Сливко — 6-я
    Все новости спорта

    «Севилья» победила «Лацио» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

    Лига Европы Севилья Футбол Испании Лацио Футбол Италии Календарь Лиги Европы
    В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Севилья» на своем поле обыграла римский «Лацио» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Счет в матче на 20-й минуте открыл нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер.

    На 60-й минуте испанцы остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил полузащитник Франко Васкес.

    На 71-й минуте составы уравнялись — прямую красную карточку получил хавбек «Лацио» Адам Марушич.

    На 78-й минуте полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия удвоил преимущество хозяев.

    Первый матч завершился победой «Севильи» в Риме со счётом 1:0.

    «Севилья» вышла в 1/8 финала Лиги Европы, а «Лацио» завершил выступление в турнире.

    Лига Европы. 1/16 финала
    «Севилья» (Испания) — «Лацио» (Италия) — 2:0 (1:0)
    Голы: Бен Йеддер, 20 (1:0). Сарабия, 78 (2:0). «Севилья»: Вацлик, Меркадо, Кьер, Эскудеро (Промес, 6), Гомес, Васкес, Меса (Рог, 81), Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Андре Силва (Амаду, 63)«Лацио» (Италия): Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон (Корреа, 48), Марушич, Лулич, Бадель (Дурмиси, 76), Катальди, Милинкович-Савич (Ромулу, 56), Кайседо, ИммобилеПредупреждения: Васкес, 18. Габаррон, 21. Кайседо, 31. Иммобиле, 84Удаления: Васкес, 60. Марушич, 71
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Грустный вечер «Арсенала». Команда Эмери не справилась с БАТЭ
  • 15/02/2019 в 11:30
    •
  • Прогноз
  • «Ред Булл Зальцбург» — «Брюгге»
  • 7.00
  • Завтра в 19:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что ожидает «Ювентус» в гостях против «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 6.00
    •
  • «Монпелье» создаст проблемы «ПСЖ»
  • «ПСЖ» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Действительно ли «МанСити» повезло с жеребьевкой?
  • «Шальке» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Футбол Немецкое качество. «Бавария» добыла ценную ничью на «Энфилде»Пять главных выводов по первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов 11:080
  • 18:38
    • «Автомобилист» разобрался с «Сибирью»
  • 18:24
    • «Куньлунь» забросил шесть шайб «Адмиралу»
  • 17:59
    • Елисеев стал пятым в индивидуальной гонке чемпионата Европы
    Хоккеисты «Сент-Луиса» Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» и «Тампа» продлили победные серии, решающий гол НаместниковаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля 09:180
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «МанСити» не оставит шансов «Шальке»
  • 4.33
    •
  • 22:57
    • «Спартак» уступил «Сочи», проиграв в четвертый раз подряд
  • 22:36
    • «Магнитка» обыграла московское «Динамо»
  • 21:54
    • СКА одержал пятую победу подряд, обыграв «Нефтехимик»
    Юрген Клопп Футбол Как отказ «Баварии» нанять Юргена Клоппа изменил ход футбольной историиРассказываем, как наставник «Ливерпуля» сумел изменить «Баварию», не тренируя ее Вчера в 21:150
  • 17:35
    • Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште
  • 14:57
    • Венгер начал переговоры с ПСЖ
  • 14:27
    • Прядкин: «Анжи» доиграет сезон
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие