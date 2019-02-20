«Севилья» победила «Лацио» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

Фрагмент матча
twitter.com/SevillaFC/
Счет в матче на 20-й минуте открыл нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер.
На 60-й минуте испанцы остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил полузащитник Франко Васкес.
На 71-й минуте составы уравнялись — прямую красную карточку получил хавбек «Лацио» Адам Марушич.
На 78-й минуте полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия удвоил преимущество хозяев.
Первый матч завершился победой «Севильи» в Риме со счётом 1:0.
«Севилья» вышла в 1/8 финала Лиги Европы, а «Лацио» завершил выступление в турнире.
Лига Европы. 1/16 финала
«Севилья» (Испания) — «Лацио» (Италия) — 2:0 (1:0)
Голы: Бен Йеддер, 20 (1:0). Сарабия, 78 (2:0). «Севилья»: Вацлик, Меркадо, Кьер, Эскудеро (Промес, 6), Гомес, Васкес, Меса (Рог, 81), Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Андре Силва (Амаду, 63)«Лацио» (Италия): Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон (Корреа, 48), Марушич, Лулич, Бадель (Дурмиси, 76), Катальди, Милинкович-Савич (Ромулу, 56), Кайседо, ИммобилеПредупреждения: Васкес, 18. Габаррон, 21. Кайседо, 31. Иммобиле, 84Удаления: Васкес, 60. Марушич, 71