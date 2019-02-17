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    Гол Кришито принес «Дженоа» победу над «Лацио»

    Серия A Футбол Италии Дженоа Лацио Удинезе Кьево Эмполи Сассуоло Календарь Серии А
    В рамках 24-го тура итальянской Серии А «Дженоа» на своем поле обыграл «Лацио» — 2:1.

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    Гости открыли счет на 44-й минуте, когда точный удар с передачи Чиро Иммобиле нанес Милан Бадель.

    Хозяева отыгрались на 75-й минуте усилиями Арнальдо Антонио Санабрии. А на третьей компенсированной арбитром минуте ко второму тайму три очка «грифонам» принес экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито.

    В турнирной таблице «Лацио» занимает седьмое место (38 очков), а «Дженоа» — 13-е (28 очков).

    Другие результаты:

    «Удинезе» — «Кьево» — 1:0
    «Эмполи» — «Сассуоло» — 3:0 0

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