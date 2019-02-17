Гол Кришито принес «Дженоа» победу над «Лацио»

В рамках 24-го тура итальянской Серии Ана своем поле обыграл— 2:1.

Фрагмент матча corrieredellosport.it 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Гости открыли счет на 44-й минуте, когда точный удар с передачи Чиро Иммобиле нанес Милан Бадель.

Хозяева отыгрались на 75-й минуте усилиями Арнальдо Антонио Санабрии. А на третьей компенсированной арбитром минуте ко второму тайму три очка «грифонам» принес экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито.

В турнирной таблице «Лацио» занимает седьмое место (38 очков), а «Дженоа» — 13-е (28 очков).

Другие результаты:

«Удинезе» — «Кьево» — 1:0

«Эмполи» — «Сассуоло» — 3:0 0