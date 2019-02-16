Рамос: Если бы хотел добиться дисквалификации, то сделал бы это на групповом этапе

Капитан «Реала»заявил, что у него не было умысла получать желтую карточку в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (2:1).

Серхио Рамос marca.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Напомним, испанский футболист признался, что специально нарушил правила на 89-й минуте, чтобы получить желтую карточку, которая позволит ему избежать нежелательной дисквалификации в дальнейших стадиях турнира.

«Я очень удивлен всем этим. Я имел в виду, что хотел совершить фол, который был неизбежен, а не добиться дисквалификации.

Я знал, что рискую получить карточку, из-за которой буду дисквалифицирован на один матч, но у меня не было выбора.

Если бы я хотел добиться дисквалификации, то мог бы сделать это на групповом этапе — в матче с "Ромой", потому что мы уже квалифицировались с первого места, а последний матч с ЦСКА не имел значения.

Между прочим, я не был включен в заявку на тот матч», — приводит слова Рамоса Marca.

Ранее сообщалось, что УЕФА может наказать защитника пропуском двух матчей за признание в умышленном получении желтой карточки. 0