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    • Гол и передача Черышева принесли «Валенсии» победу над «Селтиком»
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    Гол и передача Черышева принесли «Валенсии» победу над «Селтиком»

    Лига Европы Селтик Валенсия Футбол Испании Календарь Лиги Европы
    В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Валенсия» на выезде обыграла «Селтик» — 2:0.

    Денис Черышев
    Денис Черышев
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    «Летучие мыши» открыли счет на 42-й минуте, когда Денис Черышев поразил пустые ворота после блестящей передачи Рубена Собрино.

    На 49-й минуте эти же игроки разыграли еще одну голевую комбинацию. В этот раз Денис навесил с фланга во вратарскую, а Рубен в касание ее замкнул.

    Отметим, что Черышев покинул поле на 64-й минуте, его заменил Гонсало Гуэдеш.

    Лига Европы. 1/16 финала
    «Селтик» — «Валенсия» — 0:2 (0:1)
    Голы: 0:1 — 42 Черышев, 0:2 — 49 Собрино«Селтик»: Бэйн, Шимунович, Исагирре, Толян, Боята, Синклэйр (Веа, 59), Макгрегор, Кристи (Эдуар, 59), Браун, Берк, Форрест«Валенсия»: Нето, Диакаби, Гарай, Пиччини (Гамейро, 78), Тони Лато, Солер, Васс, Кондогбиа, Парехо (Коклен, 46), Черышев (Гедеш, 64), СобриноПредупреждения: Берк (81), Кондогбиа (82), Толян (88)

    Ответная игра пройдет в Валенсии 21 февраля. 0

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