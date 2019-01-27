«Бетис» в большинстве уступил «Атлетику»

«Атлетик» забил гол в первом тайме
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Единственный гол забил нападающий Икер Муниаин. На 84-й минуте встречи хозяева поля остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Оскар Де Маркос.
«Атлетик» набрал 26 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Бетис» с 29 баллами располагается на 8-й строчке.
Примера. 21-й тур
«Атлетик» — «Бетис» — 1:0 (1:0)
Гол: Икер Муниаин, 21«Атлетик»: Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Сан-Хосе, Дани Гарсия, Икер Муниаин (Ибаи Гомес, 79), Иньяки Уильямс (Гурусета, 86), Кордоба (Баленсиага, 70)«Бетис»: Пау Лопес, Барраган (Тельо, 58), Сидней, Феддаль, Манди, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Лорен Морон (Леон, 76), Франсис Герреро, Лайнес (Гуардадо, 75)Предупреждения: Сидней, 24. Берчиче, 26. Сан-Хосе, 31. Лорен Морон, 50. Альварес, 82. Капа, 87Удаление: Де Маркос, 84