«Зенит» нацелился на Азмуна

Питерскийпроявляет интерес к форвардуи сборной Ирана, сообщает «Спорт-Экспресс»

В настоящее время 24-летний нападающий находится в расположении своей национальной команды, которая выступает на Кубке Азии, где вышла в 1/4 финала. Азмун провел 4 матча и забил 3 гола.

По данным издания, клубы еще не приступали к конкретным переговорам — пока питерцы обозначил интерес к футболисту. Процесс может начаться после того, как игрок вернется в «Рубин».

Размер компенсации казанцам, по предварительным данным, способна составить около 10 миллионов евро.

Ранее в интервью руководство казанского клуба заявляло, что готова продать форварда за сумму, начинающуюся с 15 миллионов евро.

В этом чемпионате России Азмун провел 14 встреч, забив 4 мяча. 0