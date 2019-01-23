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    «Зенит» нацелился на Азмуна

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    Питерский «Зенит» проявляет интерес к форварду «Рубина» и сборной Ирана Сердару Азмуну​, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун
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    В настоящее время 24-летний нападающий находится в расположении своей национальной команды, которая выступает на Кубке Азии, где вышла в 1/4 финала. Азмун провел 4 матча и забил 3 гола.

    По данным издания, клубы еще не приступали к конкретным переговорам — пока питерцы обозначил интерес к футболисту. Процесс может начаться после того, как игрок вернется в «Рубин».

    Размер компенсации казанцам, по предварительным данным, способна составить около 10 миллионов евро.

    Ранее в интервью руководство казанского клуба заявляло, что готова продать форварда за сумму, начинающуюся с 15 миллионов евро.

    В этом чемпионате России Азмун провел 14 встреч, забив 4 мяча. 0

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