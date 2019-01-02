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    «Монако» может усилиться опытным бразильским защитником

    Трансферы Монако Футбол Франции Лига 1 Шальке 04 Футбол Германии Бундеслига Календарь Лиги 1
    Бразильский защитник «Шальке» Налдо близок к переходу во французский «Монако».

    Налдо
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    Как сообщает RMC, 36-летний защитник ведет переговоры с «Шальке» по досрочному расторжению контракта и хочет перейти в «Монако».

    Отмечается, что Налдо уже договорился с «монегасками» по условиям контракта. В приглашении защитника заинтересован главный тренер «Монако» Тьерри Анри.

    Официально о переходе защитника во французский клуб может быть объявлено в конце этой недели.

  • СМИ: «Монако» согласовал трансфер полузащитника «Челси»
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