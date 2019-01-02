«Монако» может усилиться опытным бразильским защитником

Бразильский защитникблизок к переходу во французский

Как сообщает RMC, 36-летний защитник ведет переговоры с «Шальке» по досрочному расторжению контракта и хочет перейти в «Монако».

Отмечается, что Налдо уже договорился с «монегасками» по условиям контракта. В приглашении защитника заинтересован главный тренер «Монако» Тьерри Анри.

Официально о переходе защитника во французский клуб может быть объявлено в конце этой недели.

В текущем сезоне Налдо провел 7 матчей за «Шальке» в чемпионате Германии, 2 — в Кубке Германии и 5 — в Лиге чемпионов. 0