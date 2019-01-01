АПЛ. «Лестер» выиграл у «Эвертона», «Арсенал» примет «Фулхэм»

«Эвертон» — «Лестер» 0:1
«Эвертон» потерпел поражение от «Лестера» в домашнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла на стадионе «Гудисон Парк», завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол «лисы» забили на 58-й минуте. Рикарду Перейра воспользовался ошибкой защитника «ирисок» и мгновенно сделал передачу на ход Джейми Варди, который реализовал выход один на один с вратарем.
АПЛ. 21-й тур
«Эвертон» — «Лестер» — 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 — 58 Варди«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Динь, Кенни, Зума, Сигурдссон, Гуйе, Уолкотт (Тосун, 70), Андре Гомеш (Бернард, 62), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин«Лестер»: Шмейхель, Эванс, Магуайр, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Ндиди, Чоудури, Геззаль (Олбрайтон, 46), Менди, Симпсон, Варди (Грэй, 90)Предупреждения: Андре Гомеш (52), Эванс (75), Динь (80), Тосун (81)
В турнирной таблице «Лестер» занимает седьмое место (31 очко), а «Эвертон» — десятое (27 очков).
«Арсенал» — «Фулхэм»
1 января, 18:00 мск
«Кардифф» — «Тоттенхэм»
1 января, 20:30 мск
«Борнмут» — «Уотфорд»
2 января, 22:45 мск
«Вест Хэм» — «Брайтон»
2 января, 22:45 мск
«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»
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«Хаддерсфилд» — «Бернли»
2 января, 22:45 мск
«Челси» — «Саутгемптон»
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2 января, 23:00 мск