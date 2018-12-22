Варди принес «Лестеру» победу над «Челси»

Лондонскийпотерпел поражение от(0:1) в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии.

Единственный гол в этой встрече на 51-й минуте забил нападающий Джейми Варди.

Олбрайтон с правого фланга пасанул на Мэддисона, который, приблизившись к штрафной, отдал вразрез в штрафную на Джейми: англичанин первым же касанием отправил мяч в сетку ворот, мимо Кепы — без шансов.

«Челси» занимает четвертое место — 37 очков. «Лестер», набрав 25 очков, располагается на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ.

В следующем туре «Чесли» в гостях сыграет против «Уотфорда», а «Лестер» на своем поле примет «Манчестер Сити». 0