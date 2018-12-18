Месси установил новый рекорд «Барселоны»

Нападающий «Барселоны»установил новое достижение клуба в матче 16-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (5:0).

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По информации официального Twitter Примеры, эта победа стала 323-й в карьере аргентинского форварда «блаугранас» в чемпионате Испании. Таким образом, Лионель Месси стал рекордсменом по этому показателю, опередив Хави, у которого на счету 322 победы.

При этом первая победа Лионеля значится еще далеким 2004 годом, когда «Барселона» минимально одолела «Эспаньол» (1:0).

Отметим, что аргентинец является лучшим бомбардиром в истории барселонской команды. В его активе 572 гола.

Напомним, что в нынешнем сезоне форвард провел за каталонский клуб 14 матчей и забил 14 голов. После 16 тура «Барселона» набрала 34 очка и лидирует в чемпионате Испании. 0