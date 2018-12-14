«Олимпиакос» выбил «Милан» из Лиги Европы

одержал победу надв матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча группы F, которая прошла в Греции, завершилась со счетом 3:1.

На 60-й минуте Пап Сиссе вывел хозяев вперед. Спустя еще девять минут автогол Кристиана Сапаты позволил грекам удвоить свое преимущество.

Еще через две минуты Сапата реабилитировался, забив мяч в ворота «Олимпиакоса».

Однако последнее слово осталось за подопечными Педру Мартинша — на 81-й минуте Костас Фортунис реализовал пенальти.

В другом матче «Дюделанж» на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» — 0:0.

Победителем группы стал «Бетис» (12 очков). «Олимпиакос» и «Милан» набрали по 10 очков, но выше оказались греки в связи с лучшими дополнительными показателями. «Дюделанж» стал четвертым (1 очко). 0